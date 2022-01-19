Скандал с Литературным музеем

17 января министерство культуры выступило с критическим заявлением, в котором сослалось на открытое письмо «справедливо возмущенных граждан». Те якобы были возмущены ошибкой в сборнике стихов Элене Бакрадзе (Дариани). Поэтессе были приписаны два стихотворения Анны Каландадзе. Изданием сборника занимался Литературный музей, но финансировал его Минкульт.

«Этот досадный факт в результате расследования министерства культуры в настоящее время бесспорно подтвержден, и, естественно, его обнародование вызвало бурную реакцию в обществе».

В заявлении кабинета Цулукиани отмечалось, что в ближайшее время они планируют серьезно обсудить данный вопрос с директором Литературного музея Лашей Бакрадзе.

«Необходимо выяснить, чем была вызвана ошибка, обернувшаяся столь масштабным резонансом, в таком солидном учреждении, как Литературный музей. Для министерства также принципиально важно максимально предотвратить возможность подобных досадных инцидентов внутри системы».

Сам директор Литературного музея еще 2 января признал допущенные в книге ошибки, опубликовав на своей странице в Facebook пост с объяснением ситуации и извинениями перед общественностью. Лаша Бакрадзе отметил, что подобные случаи в издательском деле не редкость, и нужно приложить много усилий, чтобы усмотреть в произошедшем заговор – «на этот раз против Анны Каландадзе».

«Когда есть подозрения в совершении преступления, должен быть и мотив, а какой у издателя или редактора может быть мотив, чтобы приписывать стихи Анны Каландадзе Элене Дариани?».

По словам Бакрадзе, 16 января министерство культуры также попросило его передать ведомству весь тираж изданного сборника, в том числе и те экземпляры, которые уже были переданы третьим лицам, что практически невозможно.

Он также отметил, что музей собирался распространить исправительный лист на оставшийся тираж, как обычно принято в подобных случаях, но этого оказалось недостаточно. Директор констатировал: в условиях скудного бюджета Литературный музей не сможет издать новое исправленное издание, особенно когда министерство требует возмещения расходов на печать.

«Но «ряд справедливо возмущенных граждан» просят большего и, к сожалению, министерство сочло необходимым удовлетворить их заявлением, которое сегодня действительно вызвало «резкую реакцию общественности».

Бакрадзе также подчеркнул, что заявление министерства многим «совершенно справедливо напомнило о нашем общем и до сих пор непобедимом советском тоталитаризме».

Кампанию против Литературного музея многие действительно восприняли как попытку министра культуры оказать давление и подчинит себе неподконтрольную структуру. В ответ была объявлена акция солидарности – 18 января была организована инициативная группа в поддержке музея с целью переиздать исправленную версию книги Элене Бакрадзе (Дариани).

«Музей отпечатал 500 экземпляров книги за 6 280 лари (около двух тысяч долларов, — прим. ред.). Эта сумма должна быть возвращена Литературным музеем министерству культуры. Столько же потребуется для печати нового издания – всего можно собрать 12 560 лари (порядка четырех тысяч). Каждому, кто пожертвует более 25 лари, будет подарена одна книга», — говорилось в сообщении инициативной группы.

Стоит отметить, что необходимая сумма в 12 560 лари была собрана буквально за три часа.

Массовые увольнения работников культуры

17 января, в день, когда Минкульт выступил с критикой Литературного музея, у здания министерства прошла акция протеста работников культурной сферы. Но вызвана она была другими обстоятельствами – увольнением нескольких десятков сотрудников музея им. Шалвы Амиранашвили и Агентства памятников культурного наследия. Все они лишились работы после того, как ведомство возглавила Тея Цулукиани. Экс-сотрудники уверены в политической подоплеке массовых увольнений.

Скандал вокруг Музея искусств разразился еще летом 2021 года. В июле был обнародован отчет об аварийном состоянии исторического здания, в котором разместились уникальные экспонаты. В тексте говорилось, что восстановление одной части строения нерентабельно, остановить обрушение флигеля невозможно, поэтому лучше снести музей и построить из тех же материалов новый. Искусствоведы, однако, забили тревогу, выступив категорически против этой задумки. По их словам, в таком случае сотни исторических и культурных памятников, хранящихся в музее, окажутся под угрозой.

Защитники музея Амиранашвили потребовали опубликовать подробный план эвакуации экспонатов, точного места их временного размещения, а также указания ответственных лиц. А оппозиция связала планы Минкульта со строительством рядом с музеем проекта «Панорама Тбилиси», принадлежащего бизнесмену и основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.

Что касается Агентства по охране памятников культурного наследия, то после назначения Цулукиани оттуда было уволено 36 человек. Мотив – реорганизация. Все освобожденные сотрудники заявили о намерении обратиться в суд. К примеру, Георгий Гагошидзе, бывший глава Службы изучения культурного наследия, назвал решение о его увольнении политическим, поэтому пообещал не спускать дело на тормозах и продолжить борьбу.

Премия «Свободная Litera»

17 января произошло еще одно событие – были объявлены имена номинантов шорт-листа премии «Свободная Litera». Этот конкурс – альтернатива классической премии Litera, которая в этом году не состоялась. По словам организаторов, их цель – повторить формат Litera и укрепить писательский процесс, пострадавший в результате попытки министерства культуры ввести цензуру.

Литературная премия была учреждена в 2015 году Минкультом и Домом писателей, но в 2021-м в жюри впервые появился человек, назначенный властями. Никаких консультаций с соучредителем – Домом писателей – министерство не провело, поэтому инициатива Теи Цулукиани стала для всех настоящим сюрпризом.

Критики обвинили министра в попытке вмешаться в творческий процесс. В результате авторы, чьи работы попали лонг-лист, один за другим стали снимать свои произведения с конкурса. Сработал принцип домино, задевший даже членов жюри. В итоге ставленник Цулукиани, публицист и журналист Иосиф Чумбуридзе, остался в жюри в одиночестве.

Стоит отметить, что Чумбуридзе зарекомендовал себя как человек, не приемлющий инакомыслия. Он известен своими антизападными настроениями, нападками на журналистов и оппозицию, критикой других авторов. В СМИ его называют не иначе, как ОДР – офицер действующего резерва. Так именовали сотрудников советского КГБ, работавших под прикрытием в гражданских ведомствах и учреждениях. Поэтому его назначение в жюри конкурса вызвало в творческих кругах такую гневную реакцию.

Примечательно, что министерство культуры и ранее всегда утверждало кандидатуры в члены жюри Litera. Дом писателей выбирал четырех литераторов и отправлял их на согласование в Минкульт. За шесть лет существования премии ведомство ни разу не поставило этот выбор под сомнение. Но с приходом Цулукиани ситуация изменилась.

Петиция с требованием отставки Цулукиани

На фоне критики в адрес министра культуры и акций протеста, а также скандала с Литературным музеем, стало известно о создании петиции с требованием отставки Теи Цулукиани. Ее автор – философ Гиги Тевзадзе.

Подписавшие петицию граждане считают, что, помимо увольнения Цулукиани, пора освободить грузинскую сферу культуры от принципов управления, существовавших еще в советские времена. Они, в частности, обращают внимание на четыре тенденции, которые стали очевидными с момента назначения Цулукиани на должность министра: