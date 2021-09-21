Гаприндашвили vs Netflix: почему это важно для Грузии - SOVA

Советская ≠ русская

Тот факт, что на Западе часто все советское, а зачастую и постсоветское ассоциируется с российским, кажется, давно не новость. Взять, к примеру, грузинского актера Мераба Нинидзе, которого в зарубежные фильмы чаще всего зовут именно на роли русских злодеев. Но то, что в сериале «Ход королевы» Netflix Нону Гаприндашвили назвали русской, «в то время как Грузия все еще борется с российской агрессией и оккупацией», по словам грузинской шахматистки, стало для нее настоящим оскорблением.

«Грузины пострадали от господства России, когда были частью Советского Союза, а затем подверглись вторжению со стороны России», – отмечается в иске Гаприндашвили.

По мнению юридической компании BLB, которая вместе с американскими адвокатами защищает интересы легенды шахмат, такой ошибки случайно возникнуть не могло, поскольку консультантом сериала был гроссмейстер Гарри Каспаров. И лично знает Нону Гаприндашвили и то, что она грузинка.

Поддержал иск шахматистки и высказал недоумение по поводу того, что Каспаров мог пропустить такой ляп, в одном из своих интервью заявил другой гроссмейстер – Анатолий Карпов.

«Конечно, им стоило назвать ее советской шахматисткой. Русская – национальность. Она родилась в Грузии и горда этим. Русской ее никогда не называли. Она фактически создала славу грузинской женской шахматной школы», – сказал Карпов.

Грузинский киновед Тео Хатиашвили в интервью Радио Свобода отмечает, что привычка иностранцев считать всех в Советском Союзе русскими – не новая, она уходит корнями в советский период.

Чемпионка среди женщин, никогда не игравшая с мужчинами

Еще одним оскорблением Гаприндашвили считает тот факт, что в сериале Netflix ее представили как «чемпионку среди женщин, никогда не игравшую с мужчинами».

Иск, в частности, касается фразы комментатора во время финального турнира главной героини в Москве: «Единственное, что в ней необычно, – это ее пол, но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами». В ответ шахматистка в видеоинтервью, организованном ее адвокатами, парировала:

«Они пытались создать вымышленного персонажа, прокладывающего путь для других женщин, тогда как на самом деле я уже проложила путь и вдохновила поколения. <…> Вся моя жизнь была перечеркнута, как будто это не важно».

Утверждение о том, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами, далеко от истины. Шахматистка отмечает, что эпизод, в котором прозвучала ложная информация, касается 1968 года, а к этому времени она уже провела матчи примерно с 60 мужчинами-шахматистами, десять из которых были гроссмейстерами. Кроме того, Гаприндашвили является первой шахматисткой, которая в 1978 году стала гроссмейстером без приставки «среди женщин». Как отмечает Карпов, мужское звание гроссмейстера она могла получить, играя только в мужских турнирах.

И даже в опубликованном в 1983 году романе «Ход королевы» писателя Уолтера Тевиса, ставшем литературной основой сериала, не говорится, что Гаприндашвили не играла против мужчин. В книге написано: «Необычным в Бет Хармон было только одно – пол. Необычным, но не уникальным для шахматного мира в СССР – здесь уже прославилась Нона Гаприндашвили, и хотя пока она еще не достигла уровня, необходимого для участия в таком турнире, раньше ей неоднократно доводилось играть со всеми этими русскими гроссмейстерами».

Поэтому в юридической компании BLB считают, что фраза в финальном эпизоде сериала была не случайной, а целенаправленно искаженной. А это ставит под сомнение самое значительное карьерное достижение грузинского гроссмейстера.

«Они сознательно принизили роль Ноны Гаприндашвили. Гарри Каспаров знал кто она, и он, несомненно, знал, что Нона Гаприндашвили была первой женщиной-гроссмейстером среди мужчин, первой женщиной, которая вывела женские шахматы на уровень мужских шахмат», – сказала один из адвокатов Гаприндашвили Майя Мцариашвили.

По словам юристов, впервые они связались с Netflix еще около восьми месяцев назад. «Нона Гаприндашвили не собиралась подавать в суд, хотя ее права были нарушены. Было общение с Netflix, мы попросили их исправить ошибки и принести извинения Ноне Гаприндашвили. Нам долго не отвечали. Затем нам сообщили в письменной форме, что они не собираются ничего менять и извиняться. После этого мы решили обратиться в суд».

На претензии легенды шахмат в Netflix ответили коротким заявлением. В компании сказали, что уважают Гаприндашвили и признают ее достижения, но считают иск необоснованным.

«Ход королевы»: им нужен был герой-соотечественник

Сериал «Ход королевы», снятый по одноименному роману Уолтера Тевиса, вышел в на экраны в октябре 2020 года и практически сразу стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. При этом, количество запросов в Google о шахматах после выхода ленты удвоилось, а запрос «как играть в шахматы» достиг наивысших значений за последние девять лет.

Кроме того, психологический триллер уже успел получить престижную премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал, а его звезда – Аня Тейлор-Джой – была признана лучшей актрисой мини-сериалов. Буквально на днях «Ход королевы» был удостоен еще одной телевизионной премии – Emmy в номинации за лучший мини-сериал.

В центре сюжета картины – жизнь вымышленного персонажа: шахматистки Бет Хармон, которая с помощью игры преодолевает тяготы сиротства и алкозависимость.

В иске Ноны Гаприндашвили к Netflix, между тем, говорится, что тот самый вымышленный персонаж «попросту присваивает» достижения грузинской шахматистки:

«Во многих отношениях, Хармон – американизированная и беллетризованная версия настоящей грузинской девушки-вундеркинда, впервые преодолевшей в 1960-х годах гендерные барьеры в международных шахматах, соревнуясь с сильнейшими гроссмейстерами и побеждая их».

Многие кинокритики еще во время выхода сериала отмечали, что, поскольку картина создавалась в первую очередь для американского зрителя, авторам нужен был герой-соотечественник. Если бы главная героиня была второй чемпионкой после Ноны, это уронило бы цену ее победы и ставки в драме. Но в судебном иске отмечается, что платформа Netflix «нагло и сознательно лгала о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью «усилить драму», создав впечатление, будто его вымышленный герой сумел сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили». Тем самым, были «подрываны и унижены ее достижения перед многомиллионной аудиторией».

По мнению адвокатов, «это дело уже – вопрос чести». «Мы видели, как взорвалась мировая пресса, и эта информация уже несколько дней циркулирует по всему миру. Представьте, сколько людей узнали о том, что существует Грузия». В юридической фирме считают, что такой резонанс как минимум может помочь узнать людям правду о легендарной грузинской шахматистке не только на постсоветском пространстве, но во всем мире.

И даже если Ноне Гаприндашвили не удастся выиграть суд, возможно, этот кейс послужит уроком для создателей фильмов и сериалов, чтобы впредь детальнее изучать биографии реальных людей и и показывать правдивые истории.