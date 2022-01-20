Байден пообещал катастрофу России, но шокировал не Кремль - SOVA

Почему заявление президента США расценили как «зеленый свет» для Путина

Последствия для российской экономики будут катастрофичными. Так Джо Байден анонсировал санкции, которые будут введены в отношении России, если она все же решится напасть на Украину. Глава Белого предупредил: такие действия обернутся для Москвы «самым значимым по своим последствиям глобальным событием» со времен Второй мировой войны.

По словам Байдена, президент России никогда прежде не видел санкций, подобных тем, что будут введены. «Их (российские, — прим ред.) банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пообещал он.

При этом американский лидер признался, что не уверен, знает ли точно сам Путин, чего хочет. «Он должен что-то предпринять», — предположил глава Белого дома, добавив, что, возможно, решение будет зависеть от того, на «какой половине постели» Владимир Владимирович проснется.

Вместе с тем, президент США оставил поле для переговоров, не исключив проведения очередного саммита с российским коллегой. В целом даже допустил возможность достижения определенных договоренностей с Москвой. В частности, по вопросу неразмещения стратегических вооружений у границ РФ. По словам Байдена, Путин сказал ему, что ожидает двух уступок: подтверждения того, что Киев не вступит в НАТО и отказа размещать стратегические вооружения в Украине: «Мы можем к чему-то прийти по второму пункту».

При этом Байден назвал не слишком высокой вероятность вступления Киева в альянс в ближнесрочной перспективе. Он объяснил это тем, что Украина выполнила не все условия, добавив, что союзники тоже должны быть готовы к приему нового члена, а значит, разногласия в НАТО сохраняются.

Впрочем, самым запоминающимся стало заявление американского лидера, в котором он дал понять, что ответ на действия Москвы будет зависеть от того, что именно предпримет Путин.

«Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и нам придется решать, что делать и чего не делать. Но если они действительно сделают то, на что они способны… Это будет катастрофой для России».

Как сообщает CNN, в Киеве были «ошеломлены» таким заявлением Байдена. Как признался корреспонденту телекомпании один из представителей украинской власти, он был «шокирован тем, что президент США проводит различие между вторжением и вторжением» и допускает, что незначительное вторжение не приведет к санкциям.

«Это дает Путину зеленый свет, чтобы войти в Украину по своему усмотрению».

Украинский чиновник добавил, что никогда прежде не слышал подобных ноток в заявлениях администрации США.

Ошеломлены формулировкой Байдена были не только в Киеве. Американский сенатор-республиканец Том Тиллис назвал слова своего президента «позорными», также расценив их как сигнал к действию для Кремля.

«Позорно, что президент Байден дал Владимиру Путину зеленый свет на вторжение в Украину, до тех пор, пока это «незначительное вторжение». Умиротворение всегда терпит неудачу».

It is shameful that President Biden gave the green light to Vladimir Putin to invade Ukraine as long as it is a “minor incursion.” Appeasement always fails. — Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) January 19, 2022

Телеканал Fox News назвал пресс-конференцию Байдена «полным провалом», а старший аналитик издания National Review Дэн Маклафлин заявил, что президент США буквально намекнул Путину насчет «незначительного вторжения» в Украину. «Это ненормально. Это никуда не годится», — написал аналитик.

Консервативный комментатор Эндрю Малкольм с ним согласен:

«Байден только что одобрил «незначительное» российское вторжение в Украину. Вообще-то вторжение в соседнюю страну – это плохо. Но если немножко, то президент не будет иметь ничего против».

Главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер также был удивлен заявлением президента: «Комментарий Байдена, что «незначительное вторжение» в Украину может и не повлечь за собой энергичной реакции, в отличие от полномасштабного, вызовет сильное беспокойство в регионе, особенно в Киеве».

Белый дом попытался внести ясность в заявление Джо Байдена. Пресс-секретарь Джен Псаки заверила: Вашингтон будет считать «новым вторжением» любое пересечение российскими войсками украинской границы. На это последует «быстрый, жесткий и единый ответ» США и их союзников, пообещала она. Псаки также заявила, что «решительный ответ» последует даже в том случае, если российская агрессия не пересечет порога военных действий. Речь, к примеру, идет о кибератаках или парамилитаристских действиях.

Между тем, не паниковать украинцев призвал президент Владимир Зеленский. В своем видеообращении к согражданам он заявил, что риски российской агрессии существуют не один день, «и они не стали больше»: «Разве вторжение началось не в 2014 году?».

По словам Зеленского, необходимо сохранять спокойствие, уверенность в своих силах, в армии и стране. Он попросил жителей и СМИ не подыгрывать агрессивным намерениям России. «Украина не хочет войны, но всегда должна быть готова к ней».

Обратился президент и к партнерам Украины, призвав их продемонстрировать поддержку Киева и «быть действенными, и не на словах». А позже Зеленский отреагировал и на слова Байдена, написав в своем Twitter:

«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых наций. Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы».

В Москве продолжают настаивать на том, что никакой военной операции против Киева не планируют. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 20 января озвучила встречные обвинения. По ее словам, заявления Запада о якобы намерениях России напасть на Украину являются прикрытием для собственных провокаций.

«В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения Россию на Украину, так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — предупредила Захарова.

Похожую мысль высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, угрозы США в адрес России могут вселить ошибочные надежды «в горячие головы некоторых представителей Украины», которые могут решить заново развязать гражданскую войну в стране.

«Мы полагаем, что они [заявления США] никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе», — сказал Песков.

Но на Западе настаивают: угрозу международной безопасности представляет именно Россия. Теперь Москву могут обвинить в покрывательстве террористических группировок. В Конгресс США внесен на рассмотрение законопроект об объявлении России «государством – спонсором терроризма». Авторы документа – республиканцы – предлагают объявить террористами боевиков Донбасса, которых поддерживает Москва. И считают, что это повод ввести санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников и крупных бизнесменов.