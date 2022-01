Байден пообещал катастрофу России, но шокировал не Кремль - SOVA

Последствия для российской экономики будут катастрофичными. Так Джо Байден анонсировал санкции, которые будут введены в отношении России, если она все же решится напасть на Украину. Глава Белого предупредил: такие действия обернутся для Москвы «самым значимым по своим последствиям глобальным событием» со времен Второй мировой войны.

По словам Байдена, президент России никогда прежде не видел санкций, подобных тем, что будут введены. «Их (российские, — прим ред.) банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пообещал он.

При этом американский лидер признался, что не уверен, знает ли точно сам Путин, чего хочет. «Он должен что-то предпринять», — предположил глава Белого дома, добавив, что, возможно, решение будет зависеть от того, на «какой половине постели» Владимир Владимирович проснется.

Вместе с тем, президент США оставил поле для переговоров, не исключив проведения очередного саммита с российским коллегой. В целом даже допустил возможность достижения определенных договоренностей с Москвой. В частности, по вопросу неразмещения стратегических вооружений у границ РФ. По словам Байдена, Путин сказал ему, что ожидает двух уступок: подтверждения того, что Киев не вступит в НАТО и отказа размещать стратегические вооружения в Украине: «Мы можем к чему-то прийти по второму пункту».

При этом Байден назвал не слишком высокой вероятность вступления Киева в альянс в ближнесрочной перспективе. Он объяснил это тем, что Украина выполнила не все условия, добавив, что союзники тоже должны быть готовы к приему нового члена, а значит, разногласия в НАТО сохраняются.

Впрочем, самым запоминающимся стало заявление американского лидера, в котором он дал понять, что ответ на действия Москвы будет зависеть от того, что именно предпримет Путин.

Как сообщает CNN, в Киеве были «ошеломлены» таким заявлением Байдена. Как признался корреспонденту телекомпании один из представителей украинской власти, он был «шокирован тем, что президент США проводит различие между вторжением и вторжением» и допускает, что незначительное вторжение не приведет к санкциям.

Украинский чиновник добавил, что никогда прежде не слышал подобных ноток в заявлениях администрации США.

Ошеломлены формулировкой Байдена были не только в Киеве. Американский сенатор-республиканец Том Тиллис назвал слова своего президента «позорными», также расценив их как сигнал к действию для Кремля.

«Позорно, что президент Байден дал Владимиру Путину зеленый свет на вторжение в Украину, до тех пор, пока это «незначительное вторжение». Умиротворение всегда терпит неудачу».

It is shameful that President Biden gave the green light to Vladimir Putin to invade Ukraine as long as it is a “minor incursion.”

Appeasement always fails.

