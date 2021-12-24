Ультиматум Путина: будущее Грузии и Украины в НАТО

Впервые со времен завершения «холодной войны» Россия потребовала юридических гарантий нерасширения НАТО на восток и неразмещения ударных систем вооружений у ее западных границ. МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Заявив, что в коренных интересах Европы – официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО».

Владимир Путин, президент России:

«Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно, сейчас! А не забалтывать это тысячелетиями и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете. Вот о чем речь».

В Бухаресте в 2008-м альянс заявил, что его двери для Тбилиси и Киева открыты, но не дал двум восточным партнерам так называемый MAP – План действий по членству. Многие эксперты считают, что тогда именно нерешительность НАТО развязала руки Кремлю – в августе того же года Россия вторглась в Грузию, а в 2014-м аннексировала Крым и развязала войну в Донбассе.

Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network:

«Фатальной ошибкой было решение Бухарестского саммита апреля 2008 года, когда Украине и Грузии не дали Membership Action Plan (MAP), и с этого момента Россия поняла, что НАТО не собирается активно включать Украину и Грузию в свое пространство, и поэтому моментально началась война России против Грузии, а в дальнейшем, когда сложились условия, — и против Украины. Поэтому, я считаю, это не ультиматум, это троллинг, но троллинг с целью как раз демонстрации того, что диалога больше не будет, а будет изоляционистская политика Кремля.

Мэтью Брайза, бывший представитель Госдепартамента США:

«Думаю, если Россия продолжит нагнетать ситуацию и говорить о риске войны, а потом приведет к деэскалации, к сожалению, в умы западных лидеров внедрится мысль, что ускорять процесс присоединения Украины и Грузии к НАТО все еще рискованно. Я думаю, это ужасное решение, стратегически неправильное. И это опасное решение. Потому что, если бы в 2008 году они дали МАП Украине и Грузии, Россия бы никогда не вторглась в эти страны. Но ответом на ультиматум России будет то, что еще больше украинцев захотят в НАТО и ЕС. Так интенсивно надавливая на Украину, Путин в итоге добьется того, что Россия навсегда потеряет всю Украину. И сделает так, что еще больше военного представительства НАТО появится рядом с границами России, чтобы сдержать российскую агрессию».

Бату Кутелия, вице-президент «Атлантического совета Грузии», бывший посол Грузии в США:

«Реально Западу понадобилось восемь лет, чтобы изменить парадигму России как партнера на врага. И это случилось в 2016 году, на Варшавском саммите НАТО, где Россия была обозначена уже как угроза №1 для НАТО и для Запада. Так что, у демократических государств есть такая проблема, которую, с другой стороны, можно считать их сильной стороной, но для того, чтобы создать консенсус по какому-то вопросу необходимо, чтобы прошло какое-то время».

Ультиматум России, который некоторые эксперты склонны считать скорее «хотелками» Путина, включает не только требование нерасширения НАТО на восток. Москва, к примеру, предлагает отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения, согласовать предельную дистанцию сближения боевых кораблей и самолетов, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах, а также возобновить регулярный диалог по линии Россия-США и Россия-НАТО.

Москва также предлагает альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии, да еще и не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го, то есть до присоединения к НАТО стран Восточной Европы. По сути, граница, которую Кремль чертит на карте, повторяет линию раскола времен «холодной войны». Свести присутствие Североатлантики к минимуму Москва хочет во всех странах бывшего Варшавского договора. Возможно, Кремль требует большего, чтобы получить хоть что-то.

Бату Кутелия, вице-президент «Атлантического совета Грузии», бывший посол Грузии в США:

«Весь этот каскад фальшивых информаций как раз в основном нацелен на то, чтобы Путин поддержал свой режим. И этим он шантажирует Запад. Одним из проблематичных вопросов является как раз использование вооруженных и военных методов давление на своих соседей для того, чтобы якобы создать какой-то буфер безопасности. Но в реальности это является встречным условием Путина перед Западом, чтобы разделить в основном европейскую часть мира на сферы влияния».

Мэтью Брайза, бывший представитель Госдепартамента США:

«Думаю, он играет в более долгую игру. И у нее много фаз. Это первая фаза. Он создал искусственный кризис, поставив все эти войска на границе [Украины]. Он предъявляет свои требования. Это его цель. Это то, что он хочет видеть. И сделать так, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО. И он работает над достижением своих целей. Создав кризис, он пригрозил многим в Европе. Премьер-министр Италии Марио Драги вчера заявил, что мы ничего не можем сделать, чтобы остановить Россию. Другими словами, мы должны найти способ приспособиться к России. Так что некоторые союзники НАТО отреагируют так. Другие союзники скажут, что надо противостоять России. И это создаст напряженность внутри альянса. Этого и хочет Путин. А еще он хочет сильно надавить на Зеленского и украинскую политическую систему, постараться ее дестабилизировать. И превратить Украину в страну, которую никто не захочет принять в НАТО, потому что она выглядит нестабильно. Такова его игра

Путин может использовать войска и еще больше военной силы. Он это уже делает в Украине и может направить туда еще больше войск. Но, думаю, это не то, чего он хочет на самом деле. Сейчас он предпочитает использовать силу угрозы как дипломатический инструмент, как инструмент переговоров. Потому что мы всегда должны помнить, что угроза применения военной силы – это дипломатический инструмент. Ведь война – это продолжение политики другими средствами».

Как сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, «все всё прекрасно понимают – в отношениях России и НАТО наступает момент истины». В заявлении дипломата прозвучала и угроза: дескать, если договориться не удастся, то альтернатива – это военно-технический и военный ответы России. «Шутки кончились», — предупредил он.

На Западе все, кому не лень, уже дали понять, что требования России – невыполнимы. Решение о том, кто вступит в НАТО, принимают лишь члены альянса и страна-заявитель. Третьи игроки не могут повлиять на это. Но Путин продолжает настаивать: Москве нужны правовые долгосрочные гарантии. И они должны быть на бумаге.

Владимир Путин, президент России:

«Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать и погрузить в какое-то болото все наши предложения».

Владимир Путин не раз заявлял, что после развала ССССР Москва получила некие устные гарантии нерасширения НАТО на восток. И альянс якобы их нарушил: «На-ду-ли! Просто нагло обманули». Запад каждый раз эти утверждения опровергал, заявляя, что такое решение не могло быть поднят в принципе, поскольку нарушает «право на свободное определение государствами способов определения собственной безопасности».

Бату Кутелия, вице-президент «Атлантического совета Грузии», бывший посол Грузии в США:

«Никаких гарантий Запад и НАТО не давали России и Советскому Союзу, что они не будут расширяться. Такие гарантии не давали ни в письменном и ни в устном виде. Об этом много раз писали, и эксперты тоже изучили этот вопрос. Сам бывший генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев подтвердил, что таких гарантий не было и этот вопрос вообще не рассматривался. Но, как видно, Россия пытается распространить эту ложь, чтобы себя виктимизировать – как будто Россия является жертвой какого-то обмана. На самом деле реально Россия и российский народ являются жертвой самого режима Путина, который старается создать образ врага и этим оправдать те меры авторитаризма, которые применяются внутри против самого российского народа».

Давид Сихарулидзе, бывший посол Грузии в США:

«Это продолжение агрессивной политики Путина, который ставит целью сформировать новые сферы своего влияния и затем их расширить. Само собой, эти документы противоречат базовым принципам международных отношений и направлены против суверенитета соседних стран. Эти документы говорят о том, что Россия все еще смотрит на мир, в котором у нее должны быть свои специфические сферы влияния. Такая философия означает и существование наций, у которых меньше прав по сравнению с другими. То есть, есть нации, которые не имеют права самостоятельно определять собственное будущее и то, в каких альянсах обеспечивать свою безопасность».

Со времен падения «Железного занавеса», когда даже поговаривали о возможности вступления в НАТО самой России, Запад неоднократно предлагал Москве «перезагрузку», как, к примеру, после войны 2008 года. Но каждый раз она оборачивалась перегрузкой, как это произошло с символичной опечаткой на «красной кнопке» со встречи Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова. После того, как Барак Обама сделал шаг на встречу Кремлю, произошли Крым и Донбасс. Кстати, именно тогда Обама сказал, что Россия угрожает своим соседям не из-за силы, а из-за слабости, и назвал ее региональной державой. Нынешний ультиматум Москвы – попытка опровергнуть эти слова.

Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network:

«Путину кажется, что сейчас, именно когда Байден в офисе, пока он является президентом, существует шанс поднять Россию на уровень общения с Соединенными Штатами – то, чего Путин добивается, то есть, добиться реванша, восстановления роли России как Great Power, которая решает судьбы мира, решает судьбы региона, и фактически подняться на уровень Советского Союза, что, конечно же невозможно – ни экономически, ни геополитически, ни политически, ни по другим параметрам, в том числе военным, Россия Союз догнать не может. Это его такая личная мечта, личная идея самореализации. В связи с этим Путин идет на поднятие ставок».

Бату Кутелия, вице-президент «Атлантического совета Грузии», бывший посол Грузии в США:

«Реально сейчас уже этот консенсус существует – что Россия является главной угрозой, Россия при режиме Путина никогда не будет партнером Запада. И сейчас все думают, как, во-первых, остановить эту угрозу, приостановить ее, но, с другой стороны, этого недостаточно, чтобы в будущем избежать проблем. Надо обратить вспять те процессы, которые испортила Россия, в том числе оккупация территорий Грузии, аннексия частей Украины и Крыма. И реально, то что Путин сейчас ставит ультиматум, чтобы НАТО дало гарантии нерасширения, как раз наоборот – надо сейчас ускорить расширение НАТО и включить Грузию и Украину в состав этой организации».

Путин в последние годы не скрывает попыток восстановить бывший Советский Союз. Человек, который в апреле 2005-го назвал развал СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века, в декабре 2021-го заявил: «Это распад исторической России под названием Советский Союз». А на большой пресс-конференции 23 декабря Путин обвинил внешние силы в расшатывании страны изнутри как во время Первой мировой, так и в 90-е. Очевидно, и сегодня.

Владимир Путин, президент России:

«Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри».

По мнению экспертов, Москва переходит на осадное положение. Нарратив о том, что весь мир ополчился против России, помогает Кремлю удержать власть. Законы об иноагентах, преследования за репосты и в целом закручивание гаек – признаки того, что страну уходит в глубокую изоляцию.

Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network:

«То, что сейчас произошло, это даже не ультиматум, в ультиматуме все-таки есть какие-то конкретные задачи, конкретные постановки пределов, границ или определенных вообще форматов отношений с противником или с той стороной, которой ультиматум выдвигается. Это откровенный троллинг Кремля в отношении Запада, и цель этого троллинга в принципе – объявление такой изоляционистской политики России на следующий период времени. Я не знаю, сколько он продлится – год, два, может быть, пять… Во всяком случае, наверное, это будет следующим этапом стратегии Путина, стратегии его режима – это откровенный изоляционистский подход, четкое выделение России как лидера какой-то группы стран, которые не приемлют вообще никаких отношений с Западом».

Давид Сихарулидзе, бывший посол Грузии в США:

«Россия воспринимает мир как поле боя больших стран. Такие шаги Кремля не входят в интересы не то что европейцев, но и самого российского населения. Для них важен рост их собственного благосостояния, повышение качества свободы в стране, прогресс, а не вступление в конфликты с соседями. Это никак не повысит уровень жизни среднестатистического россиянина. Мы должны признать, что это попытка определенной элиты Кремля переключить фокус с того, что они делают со страной, на попытки принести пользу стране своими агрессивными действиями».

Бату Кутелия, вице-президент «Атлантического совета Грузии», бывший посол Грузии в США:

«Этот кризис является попыткой Путина как-то войти в историю лидером, который восстановит прошлые сантименты Советского Союза или великой России. Все его проекты – «Русский мир» или Евразийский союз и т. д. – служат этому. Но реально эта агрессия и кризис, который уже достиг пика, является началом конца путинского правления».

В бывших республиках Советского Союза заявления Кремля не могут не вызывать тревогу. В Киеве и Тбилиси считают, что требования Москвы о нерасширении НАТО, в первую очередь, нарушают их суверенные права. Переговоры о членстве Грузии и Украины в альянсе не могут проходить за их спинами. Президент Владимир Зеленский, к примеру, заявил, что Киев заплатил высокую цену за независимость – отдал свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получил заверение уважать его границы и безопасность. Все это было выброшено на помойку, добавил он.

В Тбилиси также отвергают требования Кремля. Хотя оппоненты власти считают эти заявления дежурными и некатегоричными. Силы, поддерживаемые Кремлем, давно проповедуют идеи о нейтралитете Грузии. Расплодившиеся за последние годы НПО и партии, выступающие за диалог с Москвой, считают, что невступление Тбилиси в НАТО якобы станет гарантией ненападения России. Происходит это на фоне попыток вытеснить Запад с Южного Кавказа. Новый региональный проект «3+3», который, по задумке, должен объединить Грузию, Армению и Азербайджан и три региональные державы – Россию, Турцию и Иран, не оставляет места ЕС и США. И хотя сегодня Тбилиси отказывается от участия в этом формате, эксперты не исключают, что ситуация может измениться. Власти Грузии все чаще заслуживают критику Запада за откат от демократии.

Давид Сихарулидзе, бывший посол Грузии в США:

«Грузии, чтобы справится с «гибридной войной», важно предпринять шаги для национального согласия. Есть и много других компонентов, по которым важно найти широкий национальный консенсус. Что в первую очередь является ответственностью действующих властей. Это четкое формулирование наших позиций на международной арене, достижение национального согласия по этому вопросу и по вопросам, имеющим фундаментальное значение – план развития и возможностей Грузии как связующего звена между Западом и Востоком».

Ровно 30 лет назад, в декабре 1991 года, были подписаны Беловежские соглашения, юридически оформившие смерть Советского Союза. Спустя три десятилетия Кремль пытается вернуть геополитическое влияние, а вместе с ним и статус сверхдержавы. Очевидно, что новая «холодная война» не наступит, поскольку уже наступила. И это вызов в первую очередь для ближайших соседей России, которым предстоит доказать, что больше не являются ее задним двором.