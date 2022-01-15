Горячие головы «холодной войны»: Россия vs Запад

Спустя сто лет после появления на карте мира государства под названием СССР и спустя 30 лет после его развала в Кремле озвучили свои права на территории, некогда входившие в Советское государство. Москва прямо заявила, что считает бывшие союзные республики сферой своих исключительных интересов. И категорично потребовала согласовывать с ней внешнеполитический вектор суверенных стран. Этот выпуск [áмбави] посвящен новой «холодной войне», ультиматуму Кремля в адрес НАТО и попыткам реинкарнации Советского Союза.

Россия требует «железобетонных» гарантий нерасширения НАТО на восток. То есть гарантий, что Грузия и Украина не станут членами альянса, о чем было заявлено на саммите в Бухаресте в 2008 году. В Москве уже не скрывают, что по-прежнему мыслят категориями эпохи сфер влияния. Линией разделения предлагают сделать границу времен «холодной войны» между капиталистическим Западом и Восточным блоком. Как выразился замглавы МИД Сергей Рябков, «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года»:

«НАТО должна, по большому счету, отказаться от того материального освоения территорий вступивших в НАТО государств за период после 1997 года».

В Брюсселе и Вашингтоне в ответ на ультиматум Кремля уже выговорили четкое «нет».

Андрей Зубов, историк: «После смерти Сталина никогда «холодная война», разве что во время «кубинского кризиса», не достигала такой остроты, как сейчас. Все-таки политика Хрущева и даже Брежнева была политикой лавирования, политикой, осознающей ограниченность возможностей не Советского Союза, а огромного коммунистического блока, который занимал треть земной суши. Но Россия себя ведет очень вызывающе. Почему – непонятно. Естественно, ни Путин, ни Лавров, никто не хочет умирать в пламени ядерной войны. Эти люди боятся нос показать, чтобы не заразиться ковидом, а уж куда там умирать в огне всеобщего апокалипсиса. Поэтому, понятно, они этого не хотят. На что они надеются? На слабость Запада. Они надеются, что Запад прогнется, пойдет на их условия, уступит. Пусть не все, но большую часть их наглых требований. А Запад не идет, и правильно делает».

Давид Дарчиашвили, директор Центра исследований России (Тбилиси): «Россия требует для себя права ущемлять суверенитет соседних стран. На это НАТО пойти никак не может. Это против его внутренней конституции, против системы ценностей. Находить компромиссы в этом вопросе – отказываться от самого себя».

Впервые со времен распада Советского Союза в Москве не просто потребовали нерасширения НАТО, но и заявили, что гарантии должны быть зафиксированы «на бумаге». Кремль предлагает Западу решить судьбу бывших советских республик за их спинами. Примерно так в 1944 году Сталин и Черчилль делили Балканы – печально известное «Соглашение в процентах» – это пометки от руки на клочке бумаги, которые определяли будущее Юго-Восточной Европы.

В НАТО, однако, дали понять: в XXI веке такое невозможно. Ведь чтобы пойти на уступки Москве, Западу пришлось бы пойти против себя и своей идентичности.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «НАТО готово вести диалог с Россией, но мы не пойдем на компромисс в отношении наших принципов. Мы не будем идти на компромисс в том, что касается территориальной целостности и суверенитета европейских стран. Также это касается права всех стран выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности».

Энтони Блинкен, госсекретарь США: «Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого РФ пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Кстати говоря о поведении американцев, и о том, как они и сейчас «с пеной у рта» вместе со Столтенбергом «сотрясают воздух» о том, что никакой договорённости, никакого обязательства о нерасширении НАТО быть не может, потому что это свобода выбора союзов…».

В середине декабря МИД России опубликовал проект соглашений с США и странами НАТО о гарантиях безопасности. И уже в середине января российская дипломатия пошла в атаку. 10 число – переговоры с Соединенными Штатами в Женеве, 12-е – заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, 13-е – встреча в рамках ОБСЕ в Вене. В Москве, при этом, не скрывают, что ключевой визави для них – Вашингтон. Как отметил Сергей Лавров, «главный формат – Россия-США и немного Россия-НАТО».

Торнике Шарашенидзе, политический аналитик: «Переговоры только начались, они скорее всего затянутся на несколько месяцев. Там рассматривается не только вопрос Украины, но и в первую очередь, наверно, двусторонние вопросы, касающиеся ядерного вооружения, противоракетной обороны, которая для обеих сторон очень важна. Тактика – озвучиваешь максимум и добиваешься реалистичных целей. Если Москва считает, что американцы сейчас собираются разместить свои ракеты против России, это реалистичные цели, по-моему. Хотя я, честно говоря, не знаю, насколько американцы правда собираются размещать там [в Украине] свои ракеты. Не исключено, что они разместят ракеты в ответ на агрессивные действия России. Если Россия опять будет забирать земли у Украины, конечно, не исключено, что американцы прибегнут к другим средствам, кроме экономических санкций, и просто-напросто будут размещать свои вооруженные силы на территории Украины».

Натия Сескурия, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания): «Россия хочет провести красные линии, увеличив сферу своего влияния, чтобы Запад признал ее как равносильное государство. Кроме того, нужно учесть внутриполитический фактор в самой России. Сейчас там много проблем, несмотря на то, что на протяжении долгих лет Владимир Путин на фон санкций пытался улучшить экономическое состояние своей страны. Пандемия еще более усугубила экономические и социальные проблемы, что вызвало рост недовольства населения. Это было выражено в масштабных протестных акциях, которые Кремль подавил силой. Однако рейтинг Путина не так уж и высок по сравнению с прошлыми годами. Путин постарается отвлечь внимание населения от внутренних кризисов и сконцентрировать его т. н. достижениях в сфере внешних вызовов».

Образ врага в виде коллективного Запада и страшилки про то, что Россию обступили со всех сторон, работает как на внешнюю аудиторию, так и на внутреннюю. Находясь в осадном положении, россиянам придется следовать за вождем. А вождю необходимо сохранить лояльность общества к 2024 году, когда его полномочия вновь истекут.

Тягаясь же с США – современной сверхдержавой – Кремль тешит свое имперское самолюбие. А создавая вокруг себя пояс нестабильности, он не только сохраняет влияние в сопредельных странах, но и купирует нежелательные демократические преобразования у соседей. Во многих бывших советских республиках Москва издавна правила через местных авторитарных лидеров. И те платили дань той же лояльностью.

Андрей Зубов, историк: «Если бы Путин хотел действительно воссоздать большую Россию, Советский Союз, то это надо было бы делать не оружием, запугиванием, танками, отхватыванием каких-нибудь кусков, как Абхазию и Южную Осетию у Грузии, или Крым – у Украины, а путем совместных проектов развития. И тогда сейчас, я уверен, все постсоветское пространство было бы намного ближе к России. Потому что, объективно говоря, и проблемы языка, и проблемы энергетических систем – они объединяют все наши страны. Но поскольку Путин пошел путем силового захвата (видимо, других у него просто в голове нет) – не путем Европейского союза, не путем Конрада Аденауэра, а путем Сталина, то и результат будет такой же – все не получится. Даже не развалится, а не будет создано. И наоборот, все эти страны будут бежать к Евросоюзу, к НАТО – туда, где никто силой никого не затягивает».

Натия Сескурия, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания): «Сохранение Украины и Грузии, сохранение режима Лукашенко, а также существующего режима в Казахстане важно для России, потому что Москва боится «цветных революций» и волн демократий. Этот процесс прямо противоречит ее интересам. Именно поэтому она будет всячески стараться нейтрализовать демократизацию постсоветского пространства».

Неожиданный хаос в Казахстане, казалось, поставил под удар российское влияние в этой стране. Но Путин сумел извлечь выгоду из ситуации, в которой до сих пор мало кто разобрался. Глава Кремля, наконец, задействовал ОДКБ – фантомный военный блок-антагонист НАТО, который за 30 существования ни разу не использовался по назначению. И хотя уже начался вывод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности – в основном российских военных, операция стала символичной. На федеральных каналах даже заговорили о безопасности как новой статье российского экспорта.

Торнике Шарашенидзе, политический аналитик: «[России] удалось задействовать свой военный альянс. ОДКБ на самом деле до сих пор существовало только на бумаге, в отличие от НАТО. Сейчас они задействовали ОДКБ. Это значительный момент, в первую очередь, символический».

Сразу после того, как в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки, в Москве стали искать призрака «цветных революций». В Нур-Султане колор называть не стали, но дали понять, что к произошедшему причастны некие внешние силы.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: «Данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать, и нужно рассматривать как акт агрессии».

В Москве тезис президента Касым-Жомарта Токаева о международных террористах охотно подхватили. Кроме прочего, внешняя угроза – это легитимный повод для ОДКБ вмешаться в ситуацию. Не будет ведь военный блок первую свою операцию проводить по усмирению внутриполитического и социального протеста.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «К трагическим последствиям в Казахстане привела скоординированная и поддержанная извне гибридная атака против этой страны с прямым участием вооруженных террористических банд, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом и явно имеющих опыт боевых действий в горячих точках планеты».

Как заявила Захарова, ОДКБ свою задачу выполнила быстро и эффективно, что, вероятно, по ее мнению, должно укрепить имидж организации. На деле, считают эксперты, операция продемонстрировала уязвимость Казахстана. И хотя в стране пока продолжается межклановая борьба, есть мнение, что Токаеву удалось переиграть Путина.

Андрей Зубов, историк: «Токаев показал, что он, как ни странно, опирается на народ, а не на Путина. Потому что ему Путин нужен был только как экстремальный менеджер на две недели. А потом уже он не нужен, «я справлюсь сам, спасибо, уезжайте». Народ хочет больше справедливости – он обложил клан Назарбаева большими контрибуциями, народ хочет большего исламизма – он вводит в свое правительство исламистов и казахских националистов. Т. е. он пытается все-таки быть популистом, лидером не на чужих штыках, в отличие от Лукашенко. У Лукашенко нет поддержки общества, общество выступило против него, оно проголосовало за Тихановскую, а здесь общество в общем готово его [Токаева] поддерживать».

Конечно, отправка миротворцев в Казахстан – это совсем не ввод советских войск в Чехословакию или Афганистан, как многие сравнивали. Но запрос на привлечение иностранных военных для подавления волнений может быть расценен и как несостоятельность государства.

А это садится в концепцию Failed State, в рамках которой поступиться своим суверенитетом уже были вынуждены другие постсоветские республики – Беларусь, где едва удержавшийся у власти Лукашенко стал гораздо сговорчивее после предоставленной русскими подушки безопасности, Армения, которая в войне с Азербайджаном не дождалась даже моральной поддержки со стороны военного союзника России, да и Азербайджан, который согласился на российских миротворцев на неподконтрольной ему территории.

И хотя все эти кейсы, безусловно, разные – ведь каждая несчастная семья несчастлива по-своему – их объединяет одно: после каждого кризиса дивиденды достаются Москве.

Торнике Шарашенидзе, политический аналитик: «Казахстан – одно, Беларусь – другое дело. [Казахстан] считался примером успеха, но многие забывали, что этот успех связан с одним человеком, этот человек постарел и все там рвануло, потому что началась борьба между кланами и она вылилась чуть ли не в гражданскую войну. Пример Беларуси – совсем другой. Люди там вышли на улицы против Лукашенко, но им не удалось сломать Лукашенко, потому что, в отличие от Украины, в Беларуси спецслужбы очень сильные, за Лукашенко, конечно, твердо стоял Кремль, в отличие от режима Януковича, и русским удалось сохранить Лукашенко. И, в конце концов, насколько сейчас можно судить (мы не знаем, что будет лет через десять), что, конечно, Кремль выиграл там этот раунд, потому что не исключено, что в этом году мы увидим совершенно новое Союзное государство Беларуси и России. От этого, конечно, Кремль в выигрыше. Но посмотрим, что будет лет через десять. Переварить Беларусь будет не так просто, на это, наверно, уйдет уйма ресурсов и времени. А что касается Карабаха, это была, скажем так, неоконченная пьеса – сложные отношения между Арменией и Азербайджаном. Т. е. мы имеем три совершенно разных кейса – казахский, армяно-азербайджанский и белорусский. Если их рассматривать в одном контексте, можно сказать следующее: развал Советского Союза на самом деле ещё не завершился».

Натия Сескурия, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания): «Главная цель России – сохранение сфер влияния и, соответственно, ослабление интересов Запада. Особенно важно в этом контексте постсоветское пространство. После 2008 года Россия усилила свой военный потенциал. Особенно после 2014-го активно милитаризует акваторию Черного моря. После войны в Карабахе ее влияние на Южный Кавказ еще больше усилилось. Сегодня на территории всех трех стран региона есть российские военные. Россия продолжает ползучую оккупацию и нарушает Соглашение о прекращении огня. Важно, что сейчас – беспрецедентная мобилизация российских войск у границ с Украиной, есть реальный риск возобновления военного конфликта на территории Украины. Таким образом она пытается оказать давление на Киев, и тем более – шантажировать Запад, чтобы в обмен на деэскалацию Запад дал России определенные гарантии».

Россию как дестабилизирующий фактор оценивают и в Тбилиси. Ее военные продолжают находиться на территории Грузии вопреки Соглашению о прекращении огня, она продолжает так называемый процесс ползучей аннексии, а также поддерживает ультраправые группы, устраивающие беспорядки и продвигающие антизападные и антилиберальные идеи.

На этом фоне оппозиция все чаще обвиняет власти в замалчивании вопросов, связанных с российской угрозой. На ультиматумы Кремля о недопустимости интеграции в НАТО в Тбилиси отвечают дежурными и шаблонными заявлениями. Грузия первой столкнулась с военной агрессией Кремля. Но сегодня она практически исчезла из международной повестки. Впрочем, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, хотя из-за напряженной ситуации главным вопросом на переговорах с Россией была Украина, дискуссии касались и Грузии.

Натия Сескурия, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания): «Своими ультиматумами, своей агрессивной риторикой Россия сплотила Запад, особенно по вопросу Украины. Запад зафиксировал свои красные линии и четко отметил, что ультиматумы России не будут учтен, НАТО не откажется от своих позиций. У России не должно быть права диктовать альянсу свою политику и заставлять НАТО менять политику открытых дверей».

Давид Дарчиашвили, директор Центра исследований России (Тбилиси): «Россия взбудоражила все, и процессы пойдут быстрее, чем они могли бы пойти, если бы Россия на такие провокации не шла. Мы видим, что практически происходит в Украине со стороны НАТО – как бы «НАТО+», т. е. абсолютная поддержка Украины, в том числе и военная. Мы видим перспективы вступления в НАТО также Финляндии и Швеции. Это значит, что граница НАТО непосредственно увеличится. И если в России правда боятся НАТО, то поводом бояться будет гораздо больше, чем это могло быть, если бы не украинская авантюра Путина».

Долгие десятилетия Финляндия считалась примером страны, которая благодаря своему нейтралитету сумела сохранить суверенитет. Но на фоне нарастающей российской угрозы в Хельсинки вновь заговорили о возможности вступления в НАТО. В новогодних обращениях к нации президент и премьер заявили, что Финляндия сохраняет за собой право в любое время обратиться в альянс с просьбой о приеме.

В Брюсселе обещают: «Политика открытых дверей пересматриваться не будет». А в Москве негодуют: безопасность союзников НАТО не может обеспечиваться за счет безопасности других, то есть Россию. Но этот тезис в действительности работает против Кремля, ведь и безопасность России тоже не может обеспечиваться за счет безопасности ее соседей.