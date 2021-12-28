Грузия в 2021-м: главные политические события года

В последнюю неделю 2021-го SOVA решила вспомнить главные события уходящего года. Каждый день мы публикуем по две подборки ключевых, знаковых или просто забавных событий из мира политики, культуры и спорта. В этой подборке – ключевые политические события 2021 года.

Иванишвили ушел из политики

В 2021 году единственный миллиардер Грузии Бидзина Иванишвили вновь покинул политику «навсегда». Он вернулся к частному образу жизни, который вел до 2011 года. Иванишвили также покинул пост председателя правящей партии «Грузинская мечта» и саму партию.

Одной из главных причин своего решения олигарх назвал возраст. Но Иванишвили ушел в самый разгар политического, экономического и эпидемиологического кризисов в Грузии. Слухи о том, что бизнесмен покинет политику, появились сразу после подведения итогов парламентских выборов. Тогда в Грузии заработал однопартийный парламент. Оппоненты власти уверены, что Иванишвили попросту не хотел ассоциироваться с негативными явлениями и процессами в стране.

Еще одна версия «ухода» – уверенность Иванишвили в том, что его власти ничего не грозит. Еще в 2019 году в интервью Bloomberg олигарх заявил: «Уйду, когда увижу, что более здоровые силы борются за власть».

Муниципальные выборы

Выборы 2021 года в органы местного самоуправления оппозиция официально назвала «референдумом», считая, что на них население фактически объявит вотум недоверия правительству. В истории независимой Грузии никогда прежде муниципальные выборы не были так важны.

Дню голосования, между тем, предшествовал скандал с возвращением в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили. Он был помещен в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку. Считается, что «фактор Саакашвили» оказал немалое влияние на результаты выборов. После первого тура эксперты сошлись на том, что оппозиция проиграла «референдум», но и «Мечта» не выиграла выборы, поскольку в крупнейших городах страны был назначен второй тур.

Кандидат в мэры Тбилиси от ЕНД Ника Мелия перед вторым туром представил коалиционное правительство, состоящее из представителей шести оппозиционных партий, которые в случае победы управляли бы столицей. Но в 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты правящей партии. Лишь в Цаленджихе на западе Грузии победу одержал кандидат от «Единого национального движения». Оппоненты власти стали называть Цаленджиху островком демократии в стране. В целом грузинская оппозиция заявила о фальсификациях и отказалась признавать итоги второго тура муниципальных выборов.

Георгий Гахария – уход из «Мечты» и возвращение в политику

В феврале 2021 года премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку. Произошло это в аккурат после решения суда по делу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия – его должны были арестовать. Гахария, сообщая о своей отставке, отметил, что не разделил позицию правящей партии по поводу задержания оппозиционера.

Этот поступок стал первым в условиях правления «Грузинской мечты», когда премьер-министр принял решение об отставке самостоятельно, независимо от партии. Слухи о том, что политика собираются сместить, ходили давно, но Гахария, не дождавшись классического сценария, опередил соратников, чем создал прецедент за всю историю премьерской преемственности «Грузинской мечты».

По словам Георгия Гахария, он покинул должность и в связи с тем, что в какой-то момент для него стало совершенно понятно и очевидно: «Грузинская мечта» ставит свои партийные интересы выше интересов государства.

Спустя почти три месяца после отставки бывший премьер вернулся в политику со своей собственной политической партией «За Грузию». Именно от нее впоследствии Георгий Гахария баллотировался кандидатом в мэры города Тбилиси на муниципальных выборах.

Alt—Info и Васадзе: две новые партии

За последний год в Грузии появились две новые политические силы с откровенно антизападными и пророссийскими настроениями.

Основателем первой стал «грузинский рыцарь», бизнесмен Леван Васадзе, известный своими консервативными и антизападными взглядами. Свое политическое движение Васадзе назвал «Нация» («Эри»), а его лозунг – «Единство, суть, надежда».

По словам Васадзе, пойти на такой шаг его побудил перманентный кризис в Грузии – как политический, так и экономический, культурный, социальный и идеологический. «Последней каплей» послужило подписание между властями и оппозицией «Соглашения Шарля Мишеля» по выходу из политического кризиса, что, по мнению бизнесмена, привело к освобождению преступников и уменьшило суверенитет страны.

Следом за Васадзе о создании новой политической силы «Консервативное движение» заявили представитель радикальной прокремлевской медиа-группы Alt-Info. Она известна своей жесткой критикой либеральных ценностей и призывами к защите грузинских традиций. Alt-Info также запомнилась своими открытыми призывами к насилию, проявлению гомофобии и ксенофобиии. Они стали и одними из организаторов беспорядков 5 июля в Тбилиси.

«Консервативное движение» намерено начать диалог с Москвой. Основатели партии считают: ключ от всех проблем Грузии «находится в конкретном месте – в столице северного соседа».

Возвращение Михаила Саакашвили

Накануне муниципальных выборов в Грузии вместо традиционного для многих стран дня тишины был день настоящей шумихи. С утра третий президент страны Михаил Саакашвили, являющийся фигурантом нескольких уголовных дел и разыскиваемый грузинскими властями, заявил о возвращении на родину. Сначала экс-президент появился на кадрах из ночного Батуми, а затем – на кадрах оперативной съемки – в наручниках и в сопровождении полицейских. В течение всего дня в МВД и правящей партии утверждали, что Саакашвили не приезжал и по-прежнему находится в Украине, но вечером власти признали: бывший президент задержан. После заключения он стал главным персонажем информационных выпусков и новостных лент.

Оказавшись в тюрьме, Саакашвили объявил голодовку, которую держал около 50 дней. Отказаться от крайней формы протеста политик согласился лишь после того, как был переведен из тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

Перевода экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику неоднократно требовали его сторонники на масштабных акциях протеста. На фоне одного из митингов у Руставской тюрьмы Специальная пенитенциарная служба распространила кадры «приема пищи» Михаилом Саакашвили. Видео, согласно их заявлению, демонстрировало, как экс-президент принимает еду и натуральные соки. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе: одни назвали Саакашвили «лжецом», другие говорили, что под надзором медперсонала он принимал добавки, необходимые для поддержания жизнедеятельности.

Специальная пенитенциарная служба позднее распространила новые кадры с участием третьего президента. Правда на них уже было зафиксировано, как сотрудники учреждения силой доставляют его в больницу при Глданской тюрьме.

Саакашвили считает себя личным узником олигарха Бидзины Иванишвили и президента России Владимира Путина. Бывший грузинский лидер уверен, что за его арестом стоят интересы Кремля.

Раскол в «Европейской Грузии»

В «Европейской Грузии» – одной из ведущих оппозиционных партий страны – произошел раскол. О своем уходе заявили первые лица партии. Председатель Давид Бакрадзе, покидая ряды политического движения, заявил, что делает перерыв в партийной политике. Экс-спикер парламента признал, что, хотя «Европейская Грузия» и считает прошедшие парламентские выборы сфальсифицированы, результаты их партии все равно были плохими. И лидер должен взять за это на себя ответственность.

Ушел из «Европейской Грузии» и бывший мэр Тбилиси, а теперь и бывший генеральный секретарь партии Гиги Угулава. Он заявил, что не намерен держаться за должности, поскольку в эпоху пост-Бидзины не видит в этом смысла. А партия нуждается в обновлении. При этом Угулава прямо дал понять, что приоритет для него – единство всей оппозиции, а не партийные интересы.

Ряды политиков «Европейской Грузии» покинул и бывший министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили. Свой уход он объяснил желанием уступить место молодому поколению.

Председатель политсовета партии Гига Бокерия действия своих коллег назвал неправильными в сложившейся в стране ситуации, но заверил, что это не связано ни с каким внутренним противостоянием.