Антизападная и пророссийская – в Грузии появилась партия, открыто выступающая против США и ЕС и поддерживающая диалог с Россией. 20 ноября прошло учредительное собрание «Консервативного движения» – политической силы, основанной медиа-группой Alt-Info. Эта организация критикует либеральные ценности и призывает к защите традиций. В Грузии она известна своими призывами к насилию, проявлениями гомофобии и ксенофобии.

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Учреждение собственной партии

«В Грузии вместо либеральной демократии должна быть установлена христианская». Эти слова на учредительном съезде новой партии «Консервативное движение» произнес избранный ее председателем Зураб Махарадзе – один из ведущих канала Alt-Info. По словам молодого мужчины, их главная задача – создать консервативную силу, которая представляет интересы большей части населения Грузии.

«Все представленные на сегодня партии – либеральные, праволиберальные, левые. И разногласия между ними сводятся к вопросу о том, кому нравится фигура Бидзины [Иванишвили], а кому – [Михаила] Саакашвили. Мы создаем идеологически отличающуюся партию».

Махарадзе считает, что сегодня Грузия фактически превратилась в вассала Запада, а население стало «обслуживающим персоналом» для иностранных туристов. При этом он добавил, что им нечего скрывать, и, по сути, подтвердил: новая партия имеет пророссийский вектор.

«Ключ от всех проблем находится в конкретном месте – это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, и мы, конечно, должны вести прямой диалог с нашими абхазскими братьями, но ключ от конфликта находится в Москве».

По словам Зураба Махарадзе, если Российская Федерация действительно хочет союзничества с Грузией, то они готовы не только начать прямой диалог без предусловий, но и работать над установлением партнерских и союзнических отношений.

Грузинские правозащитники и оппозиция заявили о намерении оспорить учреждение новой партии и уже начали сбор подписей для ее запрета. Заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе призвал использовать все законные методы, чтобы запретить «Консервативное движение», отметив, что Конституция Грузии предусматривает такую процедуру – инициировать ее могут президент, правительство и 30 депутатов. О готовности обратиться в Конституционный суд уже заявили в партии «Лело для Грузии».

Кто такие Alt-Info

Веб-сайт Alt-Info.com был зарегистрирован 11 июня 2017 года на имя Ираклия Кизилашвили. В ноябре 2018 года Alt-Info объявила о создании интернет-телеканала для противостояния «либеральной пропаганде» в Грузии и защиты консервативной точки зрения на происходящие в стране события.

Медиа-группа является юридическим лицом – обществом с ограниченной ответственностью, которое было зарегистрировано в Национальном агентстве публичного реестра Грузии 28 января 2019 года. ООО Alt-Info в равных долях владеют Шота Мартыненко и Циала Моргошия. Мартыненко также является членом правления некоммерческой организации «Альтернатива для Грузии», связанной с Alt-Info, а теперь еще и членом правления «Консервативного движения».

Ведущий канала Зураб Махарадзе также является членом совета директоров «Альтернативы для Грузии» вместе с Константином Моргошия, Шотой Мартыненко, Ираклием Кизилашвили и Георгием Кардава. Моргошия также ранее был членом прокремлевской партии «Альянс патриотов ». Кроме того, он был связан с членами экстремистского пророссийского движения «Грузинский марш».

По данным грузинских НПО, под прикрытием «альтернативного источника информации» Alt-Info занимается антилиберальной и антизападной пропагандой. Грузинские факт-чекеры неоднократно говорили о том, что мелиа-группа распространяет манипулятивную и ложную информацию, занимая предвзятую позицию. Страница использует антилиберальные клише и озвучивает кремлевские нарративы.

Российские друзья грузинских ультраправых

Блокировка в Facebook и телевещание

Периодически аккаунты, связанные с Alt-Info, удаляются в Facebook. Но вскоре в соцсетях появляются новые страницы. Очередная масштабная зачистки учетных записей, аффилированных с организацией, произошла в октябре 2020 года – перед парламентскими выборами в Грузии. Тогда были удалены 130 аккаунтов.

В последний раз страница Alt-Info была заблокирована в июле 2021-го – жалобу на них администрации Facebook направила неправительственная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED). НПО, в частности, сообщило о заявлениях представителей медиа-группы, содержащих язык ненависти и призывающих к мобилизации радикальных групп.

В Alt-Info происходящее называют «либеральной цензурой». Осенью прошлого года они объявили о переходе «к следующему этапу информационной войны» – на телевидении. После массовой блокировки аккаунтов, в ноябре 2020-го, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии выдала медиа-группе разрешение на телевещание. Вскоре организация запустила собственный кабельный телеканал.

В сентябре стало известно о том, что Комиссия по коммуникациям присвоила Alt-Info статус «национального вещателя», обязав всех ТВ-провайдеров предоставить абонентам доступ к каналу. Один из крупнейших провайдеров – Silknet – отказывался подключать телеканал к сети, но после переговоров выл вынужден согласиться на трансляцию сигнала Alt-Info.

Против Прайда: кто вывел ультранационалистов на улицы Тбилиси

Роль в беспорядках 5 июля

В своих эфирах представители Alt-Info открыто призывают к насилию. Именно эта медиаплощадка стала фактическим организатором массовых беспорядков в Тбилиси 5-6 июля. Тогда в столице Грузии планировалось провести «Марш достоинства» (Tbilisi Pride), но из-за угроз ультраправых активистов организаторы были вынуждены отменить шествие. В результате радикалы стали нападать на журналистов. 5 июля в общей сложности пострадали 53 сотрудника СМИ, один из которых – телеоператор Лексо Лашкарава – впоследствии скончался.

Ведущие Alt-Info выступали тогда на акции на проспекте Руставели, а один из них, Константин Моргошия, лично возглавил многочисленную толпу, двинувшуюся громить офис либерального движения «Позор!». Кроме того, участники беспорядков разгромили палаточный городок антиправительственных активистов у здания парламента и дважды сорвали установленный там же флаг Евросоюза.

В самой медиагруппе Alt-Info утверждали, что откликнулись на призыв Грузинской православной церкви к массовому сбору в центре Тбилиси с целью не допустить шествие членов ЛГБТ-сообщества.

Несмотря на задержания и допросы лидеров Alt-Info, включая Константина Моргошия и Зураба Махарадзе, им так и не были предъявлены обвинения. Даже несмотря на призыв Народного защитника Грузии Нино Ломджариа привлечь их к ответственности за подстрекательства к насилию.

[áмбави] Управляемое насилие: кому нужен грузинский радикализм

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