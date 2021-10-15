[áмбави] «Убить» Мишу: миссия «Мечты»

Возвращение Миши на родину, говорят, мобилизовало как его сторонников, так и противников. Не так важно, как это неординарное политическое событие отразилось на поведении избирателей. Главное – предопределит ли оно дальнейшую траекторию движения страны. Короткий брифинг Гарибашвили – как свидетельство того, куда Грузия движется сегодня. Нескрываемая политическая мотивация в преследовании оппонента, нескрываемое заискивание перед теневым правителем, нескрываемое пренебрежение основами политической культуры – вот вам еще один хет-трик от премьера.

«Под предводительством товарища Наполеона мне удалось снести пять яиц за шесть дней». Или вот это: «До чего же вкусная сегодня вода, и все благодаря мудрому руководству нашего вождя товарища Наполеона». Банально, но это цитаты из сатирической притчи Джорджа Оруэлла «Скотный двор» – история о том, как животные прогнали с фермы человека и начали строить новое общество, которое, впрочем, скатилось к авторитаризму хряка по кличке Наполеон.

Конечно, все это аллегория, но хвалебные речи в адрес Иванишвили все больше напоминают времена ЦК КПСС и пресмыкательство перед советскими генсеками. Не так давно премьер заявил, что Бидзина заслуживает не благодарности, а благодарности каждый день.

Как по шпаргалке из «Скотного двора» Гарибашвили не только восхваляет лидера, но и разносит в пух и прах своих политических оппонентов. Нынешняя предвыборная кампания «Грузинской мечты», как и предыдущие, была построена исключительно на страшилках про 9 кровавых лет правления Саакашвили. Еще одна цитата из сатирической повести Оруэлла: «Хороший человек – это мертвый человек». В нашем случае речь идет о пользе политической смерти оппонента.

Но «убить» Мишу – не так просто. Даже критики третьего президента признают: современная Грузия – это его детище. «Революция роз» 2003 года стала политическим и экономическим водоразделом для страны.

К фигуре и поступкам Михаила Саакашвили можно относиться как угодно, но важно отделять уголовную ответственность от политической. Кажется, нынешние власти Грузии этого не делают даже демонстративно. Но они, вроде как, в безвыходной ситуации. Все эти годы власти твердили, что Саакашвили должен сидеть в тюрьме, и вот он в камере, но кто одержал моральную победу?

Вообще словосочетание «президент в тюрьме», конечно, бьет по репутации страны. И тут не важно, сидит он по делу или нет, главное, что государство либо попустительствовало преступлениям своего лидера, либо не защитило его от политического преследования. На Западе к этому относятся с обостренной деликатностью.

Надо признать, в свое время сам Михаил Саакашвили политически и не только амнистировал своего предшественника Эдуарда Шеварднадзе. Многие, конечно, его за это критиковали, но разорвать порочный круг травли нынешними бывших – это шаг вперед на пути демократического развития. Когда в 2012 году Саакашвили признал поражение на выборах, многие увидели признаки того, что разные политические силы в руководстве Грузии могут сосуществовать. Тогда началась короткая эпоха т. н. коабитации, когда правительством руководила «Мечта», а президентом оставался Миша. «Грузинская мечта» от политической вендетты, судя по всему, отказаться не смогла.

Сегодня в Грузии и на Западе многие называют Саакашвили политзаключенным. И, как выразился эксперт Гия Нодия, это вовсе не значит, что он невиновен. Но приговоры Мише выносили суды, которые сама «Грузинская мечта» обвиняла в необъективности и тенденциозности. До сих пор система правосудия Грузии подвергается критике разных международных организаций. Неспособность властей провести эффективную реформу суда даже обернулась санкциями против Тбилиси. ЕС отозвал транш кредитной помощи. Но чего ждать, когда премьер-министр прямо говорит, что, если Миша будет вести себя плохо, то получит новый срок. Получается, пресловутая личная неприязнь выше верховенства закона.

Таким образом, история с заключением Михаила Саакашвили в тюрьму подрывает авторитет сразу двух ключевых институтов государства – президента и суда.

За последний год особенно много «Грузинскую мечту» критиковали за свертывание с западного пути. Все чаще стали говорить о том, что сколотивший в России 90-х состояние олигарх Иванишвили разворачивает страну на Север. Сначала «Мечта» срывала переговоры с оппозицией при посредничестве западных дипломатов. Затем долго не соглашалась на условия, предложенные самим президентом Европейского совета Шарлем Мишелем – он лично приезжал в Тбилиси, чтобы разрешить кризис. Заключить соглашение в итоге удалось, но далее «Грузинская мечта» стала нарушать его, к примеру, запустив процесс назначения судей. А на фоне нарастающей критики из ЕС и США и вовсе вышла из соглашения.

Вишенкой на торте стал скандал с прослушками – грузинские СМИ сообщили, что многие годы спецслужбы тотально за всеми следили, в том числе, прослушивали телефонные разговоры западных дипломатов. И пусть это не что-то, не имевшее прецедентов, но на фоне подмоченной репутации каждая такая вишенка только добавляет кислости.

Утечка данных о прослушке показала, что спецслужбы следят практически за всеми. К примеру, буквально сидят на телефонных проводах духовенства. И делают это не для обеспечения государственной безопасности, а для сбора компроматов. Информацию о преступлениях, даже тяжких, складывали в папочки, а не инициировали по ним расследования. Еще один признак разъедания государственных институтов.

При такой тотальной прослушке, спецслужбы, однако, прохлопали неожиданное появление самого разыскиваемого осужденного страны – Михаила Саакашвили. Пока его задержали, он успел прогуляться по Батуми, Кутаиси и Тбилиси, даже сделал селфи на фоне парламента Грузии в самом центре столицы.

Премьер Гарибашвили как-то назвал Бидзину Иванишвили Game Changer-ом – человеком, меняющим правила игры. Но на второй день после ареста Саакашвили, на выборах 2 октября, бизнесмен выглядел крайне растерянно и спешно покинул избирательный участок, хотя в прошлом всегда с охотой отвечал на вопросы журналистов. Кажется, правила игры кто-то поменял вместо него.

Михаил Саакашвили, безусловно, противоречивая фигура. Ему в заслугу ставят экономическое преобразование Грузии, успешные реформы и даже ментальную перестройку общественного сознания – многие люди перестали относиться к своей стране с безысходностью. Но еще при его правлении Мишу называли автократом, наломавшим дров из-за своего экспрессивного нрава. Его и его ближайшее окружение обвиняют в убийствах и пытках политических оппонентов, да и просто тех, кто пришелся не по душе тогдашней системе.

«Грузинская мечта» на фоне экзальтированного и темпераментного Саакашвили действительно казалась более умеренной. Но на смену жесткой руке Миши пришла затяжная стагнация. Политическая культура скатилась к «кровавым баннерам», когда вместо того, чтобы знакомить избирателей со своей предвыборной программой, их натравливают на обезображенные портреты оппонентов. А государственные институты все чаще стали проваливать экзамены на прочность.

В повести «Скотный двор» самый мудрый персонаж – осел-скептик Бенджамин – как-то сказал, что, хотя Господь дал ему хвост, чтобы отгонять мух, он предпочел бы не иметь хвоста, но чтобы не было и мух.