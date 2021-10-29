[áмбави] [áмбави] Борьба за Грузию: фактор Саакашвили и выборы-2021





В истории независимой Грузии никогда прежде муниципальные выборы не были так важны. Безусловно, представительство на местах – один из ключевых индикаторов политического влияния. Но парламентские или президентские выборы всегда были решающими. 2021 год, однако, показал: поворотной может быть и борьба за органы местного самоуправления. Это спецвыпуск «Амбави» перед вторым туром муниципальных выборов. SOVA – независимый голос о Грузии на русском языке. Мы вещаем из Тбилиси.