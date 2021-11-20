Прокремлевская платформа Alt-Info учредила в Грузии новую партию

Создатели прокремлевской платформы Alt-Info учредили политическую партию «Консервативное движение». Ее председателем стал Зураб Махарадзе, генеральным секретарем – Георгий Кардава, а членом правления – Шота Мартыненко. На учредительном съезде обсуждались политические планы новой партии.

«Главная задача – создать консервативную силу, которая представляет интересы большей части населения Грузии. Все представленные на сегодня партии – либеральные, праволиберальные, левые. И разногласия между ними сводятся к вопросу о том, кому нравится фигура Бидзины [Иванишвили], а кому – [Михаила] Саакашвили. Мы создаем идеологически отличающуюся партию, основной посыл которой будет заключаться в том, что в Грузии вместо либеральной демократии должна быть установлена христианская», — заявил на съезде Зураб Махарадзе.

По его словам, сегодня Грузия фактически превратилась в вассала Запада, а население стало «обслуживающим персоналом» для иностранных туристов. Махарадзе также добавил, что им нечего скрывать, подтвердив, что новая партия имеет пророссийский вектор.

«Ключ от всех проблем находится в конкретном месте – это столица нашего северного соседа. Судьба территориальной целостности Грузии решается в Кремле. Нравится это кому-то или нет, и мы, конечно, должны вести прямой диалог с нашими абхазскими братьями, но ключ от конфликта находится в Москве».

По словам Махарадзе, если Российская Федерация действительно хочет союзничества с Грузией, они готовы не только начать прямой диалог без предусловий, но и работать над установлением партнерских и союзнических отношений.

Как отмечают грузинские НПО, под прикрытием «альтернативного источника информации» медиа-группа Alt-Info занимается антилиберальной, анти-иммиграционной, анти-ЛГБТ и антизападной пропагандой. Кроме того, ряд журналистских расследований указывал на связь представителей движения с Россией.

Эта платформа, в частности, активно участвовала в подстрекательстве и оправдании насилия 5-6 июля, когда в Тбилиси произошли массовые беспорядки. Ультраправые активисты, намеревавшиеся сорвать «Марш достоинства» (Tbilisi Pride), стали нападать на журналистов. В общей сложности тогда пострадали 53 сотрудника СМИ, один из которых – телеоператор Лексо Лашкарава – впоследствии скончался.

В оппозиции уже заявили о намерении оспорить учреждение новой партии. Как заявила член «Лело для Грузии» Анна Нацвлишвили, движение, созданное Alt Info, является неконституционным. И если оно будет официально зарегистрировано, то «Лело» обратится в Конституционный суд с просьбой об упразднении партии.