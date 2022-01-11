Молчание «Мечты»: почему Грузия не замечает кризис Россия-НАТО - SOVA

«Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами «должны», «обязаны», никогда не становиться членами НАТО». Так на переговорах с замгоссекретаря США Венди Шерман ее визави – замглавы МИД РФ Сергей Рябков – обозначил амбиции Кремля: Москва в открытую блокирует вступление Грузии и Украины в Североатлантический альянс.

Россия, в частности, требует отозвать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что двери альянса открыты для Тбилиси и Киева. Она также настаивает на ликвидации всех военных баз и инфраструктуры блока на территории 14 стран, в прошлом входивших в Организацию Варшавского договора.

«Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», – сказал Рябков.

Разделить Европу на сферы влияния Москва хочет непременно на бумаге. И невступление Грузии и Украины в альянс – особый пунктик. В прошлом для достижения своих целей Россия использовала другие средства: войны, оккупацию, аннексию и экономические рычаги. В грузинском и украинском обществах, однако, все это возымело лишь обратный эффект: число сторонников еароатлантической интеграции выросло.

Впрочем, риторика официального Тбилиси с годами становилась мягче. Придя к власти в 2012-м правительство «Грузинской мечты» избрало политику нераздражения Москвы. Власти заявили, что не хотят видеть Грузию яблоком раздора в отношениях между Россией и Западом. И со временем страна почти исчезла из международной повестки.

Основатель Центра Чавчавадзе Заза Бибилашвили считает: Россия добилась максимальной фрагментации Запада, у которого из-за усиления саморазрушительных движений остается все меньше времени и ресурсов на внешнюю политику. С другой стороны, говорит эксперт, «Запад годами проводит неадекватную политику как в отношении России (считая ее партнером, а не врагом), так и в отношении режима Иванишвили – не замечая очевидных признаков авторитаризма, политических преследований, кланово-олигархического правления, или включения полностью зеленого света и красного ковра для российских интересов».

Признаков того, что Запад теряет интерес к Тбилиси, по словам Бибилашвили, нет. Но из-за сознательных действий властей о Грузии стали меньше говорить: это результат внешней и внутренней политики «Мечты», уверен он.

«То, что Грузия исчезла из международной повестки, к сожалению, состоявшийся факт. И даже не стоит обсуждать, есть ли в этом роль режима Иванишвили. Конечно, есть. Для этого достаточно вспомнить, что исключение Грузии из международной повестки было обещанием Иванишвили. Он сказал, что Грузия не должна быть предметом противостояния между Россией и Западом и что надо начать переговоры с Россией в формате «один на один». В отличие от всех других своих обещаний, два этих он выполнил».

По словам Бибилашвили, неудачи Грузии на международной арене оборачиваются успехом для властей: «Чем больше мы будем отчуждаться от Запада, тем комфортнее будет Иванишвили, его семье и находящимся в его окружении или под ним клептократическим кланам». Основатель Центра Чавчавадзе убежден: «Грузинская мечта» неспособна защитить суверенитет страны, ведь она «делает именно то, ради чего пришла к власти 10 лет назад».

«И это не прогресс, сила и безопасность Грузии. Цель властей – провести интересы России в обмен на удовлетворение своих личных коррупционных интересов».

На этом фоне группа грузинских экспертов выступила с совместным заявлением, в котором подчеркнула: своим ультиматумом в адрес Запада Кремль прямо говорит, что видит будущее Грузии исключительно в сфере своего влияния и под своим диктатом. По их мнению, есть угроза как военных провокаций, так и возобновления широкомасштабной агрессии.

Но в Тбилиси рисков словно не замечают. Подводя итоги 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили даже не упомянул кризис в отношениях между Россией и Западом. Заявления же министерства иностранных дел – стандартно-протокольные. МИД повторяет дежурные слова о том, что Грузия не свернет с евроатлантического пути, что НАТО поддерживает суверенитет Тбилиси, что Москва не уважает международные принципы и нарушает свои же международные обязательства.

Эксперты, между тем, обращают внимание не только на беззубые заявления грузинских властей, но и на то, что они последовательно теряют поддержку на Западе. 2021 год стал кульминационным с точки зрения критики действий «Мечты». Откат от демократии, провал реформ и игнорирование рекомендаций стратегических партнеров подорвали доверие к Тбилиси.

«Когда Иванишвили уже тотально укоренился во всех сферах, подчинив себе все ветви власти, СМИ, органы самоуправления, бизнес, когда Россия полностью контролирует внутреннюю ситуацию в Грузии, когда политическая оппозиция полностью маргинализирована, а судебная власть и государственные институты разрушены и атрофированы, естественно, на этом фоне на Западе нарастает чувство усталости от Грузии», — говорит Заза Бибилашвили.

Исключение страны из списка успешных стран-реформаторов и ее перевод в условный недемократический клуб – на руку Кремлю. Расшатывание государственности изнутри – одна из его тактик. И работает она не только в случае с Грузией.

Президент Чикагского совета по глобальным делам (Chicago Council on Global Affairs) Иво Даалдер и профессор международных отношений Джеймс Голдгейер в своей статье «Европа сильная и безопасная» определяют истинную цель Путина в ограничении способности стран Восточной Европы распоряжаться своей судьбой.

«Он также хочет помешать Украине стать успешной демократией, потому что это может создать политическую модель по соседству с Россией, которая, как он [Владимир Путин] опасается, может вдохновить его собственных граждан. Вот почему Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым в 2014 году, и вот почему он спонсировал и поддерживал боевиков в Донбассе последние восемь лет. Он хочет повернуть время вспять, в конец 1990-х, но США и их союзники не могут этого допустить. Они должны сделать все возможное, чтобы избежать войны», – пишут авторы в статье для журнала Foreign Affairs.

Декларация НАТО 2008 года, считают Даалдер и Голдгейер, предоставила Кремлю удобный предлог, но он уже стремился подорвать и запугать Украину и Грузию после того, как демократические революции в Тбилиси и Киеве в первые годы ХХI века заставили Путина опасаться воздействия этих «цветных революций» на его власть. Ведь, как и все автократы, он опасается возможности людей свободно выбирать себе лидеров.