Госинспектор Грузии: я ожидала, что президент наложит вето на законопроект

Государственный инспектор Грузии Лонда Толорая намерена обжаловать решение о ликвидации ее ведомства в Конституционном суде. Как сообщает агентство IPN, она намерена подать соответствующий иск в ближайшие дни. При этом Толорая не исключает, что дойдет до Европейского суда по правам человека.

Она напомнила, что законопроект, принятый «Грузинской мечтой», готовился в ускоренном порядке, конспиративно и за закрытыми дверями – без привлечения специалистов и представителей самой Службы госинспектора. Поэтому, комментируя заявление президента Саломе Зурабишвили, подписавшую закон, Толорая призналась, что надеялась на использование главой государства права вето.

«На фоне заявления президента, сделанного несколько дней назад, ожидание, что она наложит вето, действительно было. Даже если посмотреть на сегодняшнее заявление, оно достаточно интересное, поскольку, с одной стороны, она говорит, что не использует право вето, но с другой – сама видит в этом вопросе [ликвидации Службы госинспектора] ряд правовых проблем. Возможно, на решение президента повлияло и то, что парламент очень четко и недвусмысленно дал понять, что вето будет преодолено и в его применении нет смысла».

Сама Лонда Толорая также «абсолютно уверена», что «Грузинской мечте» удалось бы нивелировать вето Зурабишвили. Тем не менее, считает госинспектор, такой шаг президента стал бы сигналом, что в стране есть люди и институции, которые жестко реагируют на ситуации, «когда за три дня происходит оркестрированное упразднение такого института».

Иск в Конституционный суд, по словам Толорая, станет первым шагом – использованием «внутреннего государственного механизма». Внешний механизм – обращение в Страсбург.

Напомним, правящая «Грузинская мечта» в экстренном порядке подготовила и проголосовала в парламенте за законопроект, предусматривающий ликвидацию Службы государственного инспектора – неподотчетную правительству структуру, нередко делающую критические заявления. Ее функции предполагается передать двум новым ведомствам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных.

Инициатива правящей партии вызвала критику Народного защитника, оппозиции, неправительственного сектора и западных партнеров Грузии. На этом фоне президента Саломе Зурабишвили призвали воспользоваться правом вето и заблокировать принятие закона.