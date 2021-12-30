Парламент Грузии спешно утвердил спорный закон о ликвидации Службе госинспектора

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил спорный законопроект о «Службе государственного инспектора». Документ поддержал 81 депутат, против проголосовали семеро.

Согласно изменениям, функции упраздненного ведомства будут переданы двум новым структурам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных. Оппозиция, однако, уверена: правительство, таким образом, хочет уничтожить независимый государственный институт. С критикой законопроекта выступили и западные партнеры Грузии.

Реформа была проведена в кратчайшие сроки – буквально за несколько дней. При этом не была поставлена в известность даже сама государственный инспектор Лонда Толорая. Она узнала о намерении властей ликвидировать службу из СМИ. Обсуждение в парламентских комитетах шло в ускоренном порядке. Также спешно закон был принят в трех чтениях на пленарных заседаниях.

Согласно законопроекту, две новых структуры вместо прежней начнут свою работу с 1 марта 2022 года. Согласно решению парламента, 120 сотрудников, которые в настоящее время работают в Службе госинспектора, будут переведены в указанные службы.

Депутат от «Грузинской мечты», докладчик по этому вопросу Рати Ионатамишвили заявил, что в последние дни власти услышали «множество спекуляций и мифов, которым мы противопоставили конкретные аргументы, проверенными временем передовую европейскую практику и ценности Страсбургского суда».