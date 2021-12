Реформа или репрессии: скандал вокруг упразднения Службы госинспектора Грузии - SOVA

1 марта 2022 года Служба государственного инспектора и должность государственного инспектора Грузии должны быть упразднены. Изменения предусматривает законопроект, внесенный в парламент правящей партией. «Грузинская мечта» пытается принять его в ускоренном порядке – 28 декабря инициатива была обсуждена и сразу же одобрена на совместном заседании комитетов по процедурным вопросам и по правам человека.

Несмотря на волну критики и бурные дебаты, оба комитета большинством голосов поддержали законопроект. Помимо депутатов, в дискуссии также приняли участие представители неправительственного сектора и госинспектор Лонда Толорая, для которой решение о ликвидации ее ведомства стало полной неожиданностью. В результате она покинула заседание до его завершения, заявив, что не смогла получить предметного ответа ни на один свой вопрос.

По словам Толорая, она не видит смысла в участии в слушаниях, поскольку считает, что «Грузинская мечта» давно определилась со своим решением и ничто ее не переубедит. Более того, по мнению госинспектора, правящая партия специально подобрала этот период, поскольку сочла ее уязвимой – около двух недель назад Толорая родила ребенка и сейчас находится в декретном отпуске.

«Я не могу физически в этом участвовать. За выбор такого периода вам отдельно большое спасибо. Огромное спасибо и за такое отношение к тому, что инспектору не была предоставлена ​​возможность полноценно участвовать в этих процессах. За все это большое спасибо авторам-мужчинам законопроекта».

Лонда Толорая уверена: Службу госинспектора не реорганизуют, а ликвидируют и наказывают за ее независимость. Назвав происходящее нонсенсом, она отметила: реформа не может проводиться без вовлеченности в процесс ведомства, которого она касается:

Парламентская оппозиция потребовала приостановить ускоренное рассмотрение законопроекта. В совместном заявлении фракции от меньшинства и независимые депутаты название действия властей «сведением счетов с независимым государственным ведомством». В оппозиции считают, что сегодня, когда эффективное расследование преступлений, совершенных правоохранителями, является серьезным вызовом для страны, важно, напротив, усилить Службу госинспектора.

Авторы также обратили внимание на тот факт, что к подготовке законопроекта не только не были подключены представители гражданского общества и другие заинтересованные стороны, но он стал неожиданностью даже для самого государственного инспектора.

Оппозиция попыталась инициировать альтернативный законопроект – его подготовила фракция «Лело – Партнерство для Грузии». Но партия власти сорвала эту попытку: заседание бюро парламента, на котором должен был быть зарегистрирован документ, не состоялось из-за неявки депутатов от большинства – таким образом они обеспечили отсутствие кворума. В «Грузинской мечте» не стали скрывать, что не пришли на заседание сознательно, признавшись, что с их стороны имел место «определенный политический демарш».

В оппозиции действия депутатов от большинства объяснили страхом услышать голос правды. По словам члена партии «Лело» Анны Нацвлишвили, сегодняшнее бюро парламента представляло собой картину «бегства полководцев и генералов с поля боя».

В партии «Единое национальное движение» считают: причиной беспокойства властей является то, что они никак не смогли подчинить себе такие независимые институты, как аппарат Омбудсмена и Службу госинспектора. По словам депутата Романа Гоциридзе, разделив ведомство на две структуры «Грузинская мечта» хочет застрелить двух зайцев: вместо Лонды Толорая назначить «двух холопов». Оппозиционер призвал президента Грузии наложить вето на законопроект.

Саломе Зурабишвили, хоть и не пообещала воспользоваться правом вето, но оказалась в лагере критиков документа. Она назвала недопустимым поспешное упразднение Службы госинспектора, отметив, что в условиях, когда страна переживает глубокую поляризацию, такие действия лишь усугубляют положение.

Зурабишвили также назвала недопустимым, чтобы руководитель узнавал об упразднении своего ведомства из СМИ. Президент предложила прекратить рассмотрение законопроекта в ускоренном порядке и дать возможность всем сторонам представить свои аргументы.

В «Грузинской мечте» критику оппонентов не разделяют. Вице-спикер парламента Гия Вольский заявил: если глава государства наложит вето на законопроект, большинство должно его преодолеть. Инициатива правящей партии, по его словам, абсолютно оправдана с правовой точки зрения. Депутат также заверил, что независимости глав двух новых структур угрожать ничего не будет.

Тем временем, крайне резко на планы властей отреагировали в аппарате Народного защитника Грузии – еще одного государственного института, неподконтрольного правящей партии. По словам заместителя Омбудсмена Георгия Бурджанадзе, упразднение Службы госинспектора необоснованно, нелогично и не имеет объяснений.

«Это классический антиконституционный закон. Это законодательство, нарушающее права человека. Поверьте, этим решением мы войдем в историю, но это не будет хорошей стороной истории».

Бурджанадзе напомнил, что Народный защитник в своих отчетах всегда упоминала об эффективности работы Службы госинспектора. Неожиданное решение «Грузинской мечты» он назвал «громом среди ясного неба», отметив, что тоже узнал о планах властей из сообщений информагентств.

Сама Омбудсмен Нино Ломджария сделала еще более жесткое заявление на этот счет:

В Ассоциации молодых юристов Грузии считают, что сегодняшние события в парламенте лишний раз доказали: этот процесс не имеет ничего общего с намерением укрепить Службу госинспектора. По словам председателя НПО Николоза Симонишвили, законопроект нацелен на «искусственный развал» института и служит единственной цели – убрать конкретных должностных лиц.

«У властей нет никаких серьезных аргументов в пользу того, почему этот процесс идет так быстро», — добавил глава ассоциации.

Тревожной ситуацию считают не только оппоненты власти и грузинские независимые структуры, но и иностранные дипломаты. Посол США в Тбилиси Келли Дэгнан, к примеру, обратила внимание на отсутствие прозрачных консультаций с госинспектором и другими заинтересованными сторонами. Процесс, который власти представляют как реформу, дипломат назвала «странным», призвав замедлить его.

«Этот процесс нужно вести путем соответствующих инклюзивных, прозрачных консультаций с заинтересованными сторонами, развивая подход, который действительно, реально улучшает Службу государственного инспектора. Такой будет наша рекомендация и большая просьба», — завила Дэгнан.

Прокомментировал ситуацию и бывший посол США в Тбилиси Уильям Харрисон Кортни:

«К сожалению, нынешнее правительство в Тбилиси, похоже, последовательно ослабляет демократические институты Грузии. Может ли активное гражданское общество спасти демократию?».

Sadly, the current government in #Tbilisi seems step-by-step to be weakening Georgia’s democratic institutions. Can vibrant civil society save democracy? https://t.co/E7iajO2HOU

— William Courtney (@courtneywmh) December 28, 2021