Президент Грузии подписала скандальный закон о ликвидации Службы госинспектора

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала скандальный закон об упразднении Службы государственного инспектора. При этом глава государства заявила, что считает неприемлемым принятие такого важного законопроекта в ускоренном порядке, без консультаций и дискуссии.

Свое решение подписать документ, несмотря на критику со стороны оппозиции и гражданского сектора, президент объяснила тем, что упразднение Службы госинспектора и создание на его базе двух новых структур само по себе не дает оснований для мотивированных правовых замечаний с ее стороны.

«В следствии принятых законодательных изменений сформировалась несправедливая ситуация, и я разделяю это мнение, выражая свое негативное отношение к этому. Надеюсь, будет найден выход, позволяющий государственному инспектору в одной из вновь созданных служб продолжить свою деятельность со всеми гарантиями независимости», — заявила Саломе Зурабишвили.

Напомним, правящая «Грузинская мечта» в экстренном порядке подготовила и проголосовала в парламенте за законопроект, предусматривающий ликвидацию Службы государственного инспектора – неподотчетную правительству структуру, нередко делающую критические заявления. Ее функции предполагается передать двум новым ведомствам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных.

Инициатива правящей партии вызвала критику Народного защитника, оппозиции, неправительственного сектора и западных партнеров Грузии. На этом фоне президента Саломе Зурабишвили призвали воспользоваться правом вето и заблокировать принятие закона.