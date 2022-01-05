НПО: Зурабишвили должна наложить вето на законопроект об упразднении Службы госинспектора

Более пятнадцати неправительственных организаций призывают президента Грузии наложить вето на внесенный «Грузинской мечтой» в парламент законопроект, предполагающий упразднение Службы государственного инспектора. НПО призывают главу государства вернуть законопроект в парламент с поправками.

«Предварительная оценка президента Грузии о том, что для нее неприемлемы инициация и рассмотрение в ускоренном порядке инициативы об упразднении независимой службы без предварительной консультации, заслуживает одобрения. Следовательно, президент призвала законодательный орган прекратить рассмотрение законодательных изменений и дать всем возможность представить собственные аргументы», — читаем в совместном заявлении.

Напомним, законопроект об упразднении Cлужбы государственного инспектора и создании двух новых структур на базе ведомства был принят парламентом Грузии в ускоренном порядке 30 декабря. Согласно поправкам, госинспектор Лонда Толорая и ее заместители уйдут в отставку с 1 марта.