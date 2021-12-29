Западные дипмиссии о попытке уничтожить Службу госинспектора Грузии

Дипмиссии западных страны выражают обеспокоенность попытками правящей партии «Грузинская мечта» спешно упразднить Службу госинспектора. Власти предлагают передать ее функции двум новым структурам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных. Но оппозиция уверена: правительство, таким образом, хочет уничтожить независимый государственный институт. SOVA собрала реакции дипломатов на ускоренное принятие парламентом законопроекта «Мечты».

Евросоюз

И. о. главы делегации ЕС в Тбилиси Асунсьон Санчес Руис заявил, что упразднение Службы госинспектора несет высокие риски для демократии в Грузии. По его словам, такие изменения должны осуществляться в рамках открытого и прозрачного процесса, с участием гражданского общества и самой Службы. Отметим, что для главы ведомства Лонды Толорая планы властей стали полной неожиданностью.

«Служба государственного инспектора является независимым механизмом Грузии по расследованию случаев жестокого обращения и злоупотребления властью, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, и, таким образом, является ключевым учреждением для хорошо функционирующей демократии и защиты прав человека. Евросоюз участвовал в создании этой службы и вложил значительные финансовые и человеческие ресурсы в ее развитие. Поэтому мы очень разочарованы этими действиями и сожалеем о том, что представители ЕС не смогли взаимодействовать с парламента по этому поводу».

США

Посол США в Тбилиси Келли Дэгнан обратила внимание на отсутствие прозрачных консультаций с госинспектором и другими заинтересованными сторонами. Процесс, который власти представляют как реформу, дипломат назвала «странным», призвав замедлить его:

«Государственный инспектор играет очень важную роль в защите прав человека в Грузии. В его обязанности входит расследование предполагаемых преступлений, совершенных госслужащими, и обеспечение подотчетности госслужб перед гражданами. Это очень сложная, но важная задача, и иногда людям не нравятся результаты расследования. <…> Этот процесс [ликвидации службы] необходимо вести путем соответствующих инклюзивных, прозрачных консультаций с заинтересованными сторонами, развивая подход, который действительно, реально улучшает Службу госинспектора. Такой будет наша рекомендация и большая просьба».

Великобритания

Планы «Грузинской мечты» разбить Службу госинспектора на две отдельные структуры прокомментировала и заместитель главы британского диппредставительства в Тбилиси Клэр Олблес.

«Очень тревожная новость о внезапном предложении ликвидировать Службу государственного инспектора. Я надеюсь, что для принятия любого решения потребуется время, обсуждение будет проходить открыто и в нем будут участвовать все соответствующие заинтересованные стороны».

Норвегия

Озабоченность ускоренным процессом принятия законопроекта выразила и посол Норвегии в Тбилиси Хелене Санд Андресен.

«Я настоятельно призываю парламент придерживаться инклюзивного подхода. Следует укрепить Службу государственного инспектора и дать ей возможность играть свою роль в качестве независимого института по обеспечению прав человека и демократии».

Германия

Посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш также указал на важность Службы государственного инспектора, отметив, что в ходе реформ должны реализовываться только те изменения, в которых есть необходимость.

«Трудно понять, почему этот законопроект рассматривается в ускоренном порядке. Служба государственного инспектора – необходимый и важный элемент государственной системы Грузии. Хорошо, когда изменения в институциональных вопросах вносятся только после всеобъемлющих обсуждений».

Франция

Глава дипмиссии Франции Диего Колас отметил, что служба, которую намерена ликвидировать «Грузинская мечта», имеют важное значение для системы «сдержек и противовесов» в Грузии.

«Разделяю озабоченность продолжающейся реформой Службы государственного инспектора. Имея дело с ключевыми демократическими системами сдержек и противовесов, мы призываем к проведению реформ осторожно, с широкими консультациями, с соответствующим переходным процессом, избегая отрицательного воздействия на действующих игроков».

Нидерланды

Посол Нидерландов в Тбилиси Маайке Ван Колдам, как и другие дипломаты, отмечает, что процесс реформирования Службы госинспектора не может проходить без дискуссий, при этом сама Служба также должна быть вовлечена в обсуждение.

«Мы обеспокоены инициативой в спешном порядке распустить Службу государственного инспектора – важное учреждение по защите прав человека, что приведет к увольнению всех сотрудников. Необходим открытый и прозрачный процесс, широкие консультации, в том числе с самой Службой государственного инспектора. Доверие и независимость – ключ к успеху».