Грузия в 2021 году: мода и лайфстайл

В последнюю неделю 2021-го SOVA решила вспомнить главные события уходящего года. Каждый день мы публикуем по две подборки ключевых, знаковых, печальных или забавных событий из мира политики, культуры и спорта. В этой подборке – все самое важное и знаковое из мира моды и лайфстайла.

Демна Гвасалия

В этом году дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия (который с недавнего времени упоминается просто Демна, без фамилии) стал обладателем одной из самых престижных наград в мире моды – American Fashion Designers Awards. Креативный директор дома Balenciaga победил в номинации «Международный женский дизайнер года». Он также был номинирован на премию Британского совета моды и боролся за звание «Лучший дизайнер».

Кстати, 27 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Демну орденом Чести за вклад в популяризацию страны за рубежом.

Гвасалия в этом году запомнился и своим неожиданным креативным решением, которое было призвано привлечь внимание к его коллекции на Неделе моды в Париже. На показе бренда весна / лето 2022 появились персонажи культовой американской анимации «Симпсоны».

10-минутное видео, продемонстрированное в театре Шатле в Париже, рассказывает, как Демна Гвасалия помогает Гомеру Симпсону устроить для его жены Мардж лучший день рождения в жизни. По сюжету она мечтает о подарке, который ей не по карману, — зеленом платье Balenciaga из глянцевого журнала. Заканчивается все триумфальным появлением на показе модного дома всего Спрингфилда.

Гурам Гвасалия

В декабре 2021 года младший брат Демны Гурам Гвасалия стал креативным директором модного дома Vetements. Об этом дизайнер сообщил в своем Instagram-аккаунте, начав обращение со слов «Всему свое время. Пришло время и мне выйти в свет!». Официально Гвасалия возглавит дом с осенней коллекции 2022 года. С новой должностью Гурама в его ведении окажутся как творческая, так и деловая стороны Vetements.

В 2014 году, когда был основан Vetements, Гурам и Демна были партнерами. Гурам занимался бизнес-стороной и работал в качестве генерального директора, а Демна разрабатывал дизайн и возглавлял дизайнерский коллектив Vetements. Когда в 2015 году старший брат стал креативным директором Balenciaga, он остался на должности дизайнера в Vetements, пока не ушел окончательно в 2019-м, чтобы сосредоточиться исключительно на Balenciaga. С тех пор Vetements работал с коллективом, которому доверял свои коллекции.

Дэвид Кома

В этом году известный британский дизайнер грузинского происхождения Дэвид Кома (Комахидзе) выпустил новую коллекцию осень / зима 2021, вдохновившись научными разработками, а именно – массовой вакцинацией и миссией марсохода Perseverance.

На решения грузинского дизайнера также повлияла новость о смерти Пьера Кардена. В результате, коллекция вышла в ретрофутуристическом стиле, вдохновленном творчеством легендарного французского модельера 1960-х годов. Наряды из новой коллекции получились как всегда вызывающе сексуальными, с характерными для Комы силуэтом и деталями, которые сочетались с графическими разрезами.

Дэвид Кома родился в 1981 году в Тбилиси, а позже вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург, где отучился в Художественно-промышленной академии им. Мухиной. Звание магистра искусств получил после окончания лондонского колледжа искусств St. Martins. Кома сотрудничает с такими мировыми знаменитостями как Бейонсе, Меган Фокс, Оливия Уальд. Звезды шоу-бизнеса и кинодивы выбирают его платья для появления на красных ковровых дорожках. Помимо своего бренда, Кома является креативным директором марки Mugler.

ANOUKI

В ноябре этого года стало известно, что главная героиня сериала от Netflix «Эмили в Париже» появилась в новом промо-ролике в Instagram в платье от грузинского бренда ANOUKI. Кроме того, это платье было надето на главной героине сериала – Эмили в 5 серии 2 сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily In Paris (@emilyinparis)

От бренда ANOUKI для Лили Коллинз, исполнившей в сериале роль Эмили, было выбрано приталенное платье с объемными рукавами. Яркий принт из красных сердец – акцент этого образа.

Платье грузинского дизайнера в сериале появилось благодаря PR-агентству Tata LA, которое часто продвигает грузинских дизайнеров за границей.

ANOUKI – модный бренд, основанный в 2013 году. Его создательница и креативный директор – Ануки Арешидзе, супруга мэра Тбилиси и генсека партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе. До этого Арешидзе работала моделью в Париже и Милане, а после обучения на стилиста в Институте моды Марангони в Италии вернулась на родину и занялась дизайном женской одежды. ANOUKI позиционирует свой стиль как ready-to-wear (прет-а-порте).

Матильда Гварлиани

В декабре этого года стало известно, что грузинская модель Матильда Гварлиани стала лицом рекламной кампании капсульной коллекции ETRO x Harris Reed, а затем попала на обложку популярного журнала Wonderland Magazine 2022.

Кроме того, в начале декабря грузинская модель приняла участие в съемках лукбука для итальянского бренда Missoni.

Девушка работает в грузинском агенстве Look Modéls Managemént. Последние несколько лет Гварлиани принимала участие во многих показах Tbilisi Mercedes Benz Fashion Week. А в декабре 2020 года она также стала частью рекламной кампании всемирно известного бренда Valentino.

Карьеру модели Матильла начала в 14 лет. Тогда же состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. В15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Кроме того, она принимала участие в показе Dolce & Gabbana в рамках Milan Fashion Week 2019.

Это Мигриаули

В этом году грузинская модель Это Мигриаули попала на обложку итальянской версии популярного глянцевого журнала ELLE. Кроме этого, Мигриаули сделала также эдиториал.

А ранее Это стала лицом рекламной кампании итальянского бренда Emilio Pucci. Девушка приняла участие в съемках ролика коллекции весна / лето 2021. Среди заслуг грузинской модели в этом году также участие в рекламной кампании известного итальянского бренда Gucci.

Это Мигриаули работает в грузинском агенстве Geomodels Agency Brave Model Management. Последние несколько лет девушка успешно сотрудничает с такими известными брендами, как Gucci, Valentino, Fendi, Emillio Pucci и David Koma.

BOO

В этом году украшения бренда BOO, созданного Тамуной Джикия, появились в молодежном испанском сериале «Элита», последний сезон которого вышел на платформе Netflix в июне. Дизайнер сериала сама выбрала эти украшения и связалась с брендом. Зрители «Элиты» могли видеть продукцию BOO Jewellery на актрисе, исполняющей в последнем сезоне роль Менсии.

Помимо этого, аксессуары BOO появлялись в этом году также в различных глянцевых изданиях, таких как Cosmopolitan, на обложке журнала L’officiel, в рекламной компании Samsung, а также на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля.

«Минимализм и ничего больше» – это основная концепция молодого ювелирного бренда из Грузии, созданного в октябре 2018 года.

Главная цель бренда, по словам Тамуны Джикия, – помогать женщинам быть разными, привлекательными, смелыми, умными и эксклюзивными благодаря BOO.

Creams (Натия Чичинадзе)

Трек Sleep on Me грузинской исполнительницы Creams (Натия Чичинадзе) в сентябре этого года появился в эпизоде ​​одного из самых известных сериалов платформы Netflix – «Люцифер». Композиция Creams звучит на 40-й секунде 5 серии 6 сезона.

По словам девушки, создатели сериала сами связались с ней, чтобы договориться о правах на использование песни. Они также предупредили, что, если найдут альтернативный трек, то могут отказаться от Sleep on Me. Поэтому новость о том, что композиция все же попала в один из эпизодов сериала, стала приятной неожиданностью для Натии.