«3+3» = 5: Грузия отказалась от встречи в Москве, но дверь для нее оставили открытой - SOVA

С инициативой создания консультативной площадки «3+3» первым выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предложение было озвучено после второй карабахской войны и заявленной сторонами готовности разблокировать транспортные коридоры в регионе.

Проект, при этом, поддержали Россия, Азербайджан и Иран. Против выступили Грузия и Армения, поскольку имеют неурегулированные конфликты с соседями, но Ереван впоследствии к переговорам присоединился, а вот Тбилиси стал единственным региональным игроком, категорично отказавшийся от участия.

В результате на первую встречу в Москве прибыли заместители министров иностранных дел России, Турции, Азербайджана и Армении, а также гендиректор по делам Евразии МИД Ирана.

По итогам заседания дежурные заявления сделали только министерства иностранных дел России, Ирана и Армении. На Смоленской площади, к примеру, дали понять, что платформа будет работать не по политическим вопросам, а по экономическим, гуманитарным и логистическим. В МИД РФ считают, что в дальнейшем к инициативе могут быть подключены другие профильные министерства и ведомства.

«В ходе заседания обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых – меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам».

МИД Ирана тоже поддержал региональное сотрудничество, и тоже «особенно в областях экономики, торговли, транспорта и транзита». Представитель Тегерана Алиреза Хагигиан заявил, что такой формат будет в значительной степени способствовать росту, развитию и процветанию, а также прочному миру и стабильности на Южном Кавказе. При этом дипломат подчеркнул необходимость «уважения территориальной целостности наций и недопущения любых геополитических изменений в регионе».

В заявлении МИД Армении отмечается, что на первую встречу армянская сторона прибыла «по приглашению министерства иностранных дел Российской Федерации». Как сообщили в Ереване, стороны обсудили рамки перспектив регионального сотрудничества, включая вопросы экономики, транспорта, культуры и гуманитарной сферы. В МИДе, при этом, выступили за создание взаимовыгодной повестки и призвали воздержаться от дублирования других международных платформ, в том числе имеющих мандат урегулирования конфликтов.

«Была достигнута договоренность о продолжении консультаций, основанных на уважении прав и вовлеченности всех стран региона», — добавили в министерстве иностранных дел Армении.

Попытки вовлечь в платформу «3+3» все страны региона, вернее, одну оставшуюся, не оставляют в Москве. Как отметили на Смоленской площади, представители Грузии были приглашены на первое заседание, но от участия в нем воздержались:

«Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой «дверь» остается открытой».

В прошлом глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что рассчитывает на способность Тбилиси «увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона».

Желание Москвы привлечь соседа к участию в платформе настолько велико, что, даже несмотря на официальный отказ Тбилиси, в комнате переговоров был установлен флаг Грузии. Наблюдатели сочли это решение организаторов как грубое нарушение протокола.

В Тбилиси неоднократно заявляли, что не намерены участвовать в переговорном формате вместе с Россией – страной-оккупантом. В ноябре 2021 года министр иностранных дел Давид Залкалиани подчеркнул, что присоединение Тбилиси к «3+3» попросту невозможно. По его словам, цель Грузии – вовлечь в текущие региональные проекты западных партнеров, чтобы не осталось пустого места для России. Ведь один из аргументов критиков инициативы – она ставит целью вытеснить с Южного Кавказа США и Евросоюз.

Паата Закареишвили, конфликтолог:

«То, что таким образом вытесняют Запад, – давно очевидно. И Запад сам вытесняется. Была карабахская война. Но, например, президент Европарламента Шарль Мишель несколько раз приезжал в Тбилиси, чтобы уладить как-то политический кризис. В это время был и Карабах. Очевидно было, что они не видят там свое место, потому что ситуацией в основном там управляет Турция. И это естественно, что они не идут туда, куда их не зовут и где им нет места. Хотя из Брюсселя есть какие-то поползновения, но не более того».

Перехватить инициативу Запада – одна из скрытых целей регионального проекта. К примеру, уже идут разговоры о том, что «3+3» станет площадкой для окончательного урегулирования карабахского конфликта, хотя на протяжении 30-ти лет этим занималась Минская группа ОБСЕ, сопредседатели которой – Россия, США и Франция. После войны 2020 года в Нагорном Карабахе и ввода в регион российских миротворцев Москва итак получила «монополию на урегулирование». Теперь Вашингтон и Париж рискуют оказаться на обочине.

Ереван, последовательно выступавший против привлечения Анкары к переговорам, а также изначально отвергавший проект «3+3», в итоге был склонен к участию. Тбилиси по-прежнему отказывается присоединяться. Но одно из заявлений главы МИД Залкалиани многим показалось тревожным сигналом:

«Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деоккупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах. Тем не менее, хочу предоставить общественности такую позицию для размышления: в этих больших геополитических проектах и отношениях мы в какой-то форме все равно будем представлены – безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту».

Впоследствии министр Залкалиани попытался развеять опасения, заявив, что он вовсе не имел в виду присоединение к «3+3». Но очевидно, что работа платформы сотрудничества, объединяющей все страны, с которыми граничит Грузия, так или иначе коснется ее национальных интересов. Но эксперты считают: участие в формате лишь ослабят позиции Тбилиси.

«Вы не сможете долгое время сотрудничать со страной-оккупантом. Если вы сотрудничаете, это означает, что вы принимаете оккупацию и незаконный захват своих территорий. Естественно, наши западные партнеры не будут представлены в формате антизападного колорита «3+3», и в этом формате мы останемся одни перед страной-оккупантом, где Грузии придется пойти на еще большие уступки – мы знаем в заранее, что эти [власти] все уступят», — говорит исследователь Фонда Рондели (GFSIS) Зураб Батиашвили.

По мнению грузинских экспертов, «3+3» – это наглядный пример того, как меняется миропорядок. Вместо либеральной системы в международные отношения постепенно возвращается идея сфер влияния и баланса сил. Россия, которая традиционно считает Южный Кавказ своим задним двором, пытается минимизировать участие в региональных процессах западных стран. Новый ультиматум Москвы – дезавуировать решение Бухарестского саммита о том, что двери НАТО открыты для Грузии – лишь подтверждают опасения. Через 13 с половиной лет после заявления в Бухаресте Россия потребовала «серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток».