«Секретные лаборатории» на постсоветском пространстве: дезинформация и фейки - SOVA

Авторы:

Грузия – Диана Шанава

Армения – Ани Ованнисян

Молдова – Корнел Чобану

Грузия

Секретная лаборатория Лугара

Построенный при поддержке американцев Исследовательский центр общественного здоровья им. Ричарда Лугара с первого дня своего существования регулярно подвергался информационным атакам со стороны России. Лаборатория является одновременно медицинским и ветеринарным учреждением государственной системы здравоохранения. Она осуществляет эпидемиологический надзор и проводит научные исследования.

Однако российские государственные СМИ и прокремлевские эксперты неоднократно использовали нарратив о том, что Центр Лугара – секретный объект, где американские военные разрабатывают биологическое оружие. Лабораторию обвиняли то в переброске за кавказский хребет африканской чумы, то в распространении мраморных клопов, то в подготовке боевых комаров.

В Тбилиси, впрочем, настаивают: миссия центра Лугара – обеспечение биобезопасности и своевременное обнаружение и идентификация патогенов, вызывающих опасные заболевания у человека и животных.

Правительство США построило лабораторию в 2011 году за 350 млн долларов, в том числе, с целью борьбы с опасными микроорганизмами, оставшимися от программы разработки биологического оружия Советского Союза. А с появлением коронавируса Центр Лугара оперативно сфокусировался на работе по борьбе с Covid-19.

Волна дезинформации: с чем это связано

Теории заговора о «секретной лаборатории США» в Тбилиси российские СМИ раскручивали очень давно. Но в апреле 2018 года эта информация впервые была озвучена на официальном уровне представительницей МИД РФ Марией Захаровой. Грузинские эксперты считают, что таким образом Москва пыталась ответить на обвинения в отравлении Скрипалей и, тем самым, применении химического оружия на территории Великобритании.

Позицию Захаровой в тот период решил подкрепить бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. На пресс-конференции в Москве он призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории Лугара, утверждая, что на этом объекте могут проводить эксперименты над людьми. Гиоргадзе заявил, что целый ряд таких опытов окончился летально. Он, кроме прочего, утверждал, что 30 человек, предположительно, погибли в декабре 2015 года во время прохождения в лаборатории лечения от гепатита С. Гиоргадзе, при этом, признался, что не является специалистом в области биологического и бактериологического оружия. А позже, уже в интервью Би-би-си, и вовсе сказал, что никакими доказательствами не располагает.

По мнению исследователя Фонда развития медиа Софии Гелава, Москва часто использует в отношении лаборатории Лугара принцип «а как насчет того» – принцип переключения внимания общества.

«Например, после отравления Скрипалей кремлевская дезинформация приложила все усилия для того, чтобы развернуть дискуссию вокруг лаборатории Лугара, тем самым, сместив акцент с использования Россией «Новичка» на «секретные биологические программы» США».

В 2018 году, после очередной волны фейков, министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что, хотя Грузия и является участницей Конвенции о нераспространении ядерного оружия, согласно которой у Тбилиси нет никаких обязательств приглашать российских специалистов, грузинская сторона готова принять их в составе группы международных экспертов.

Неоднократно приглашал своих коллег из России и руководитель лаборатории Паата Имнадзе. В одном из интервью он отметил, что отправить в Тбилиси своих специалистов изъявили желание 20 стран, но РФ среди них не оказалось. Имнадзе склонен считать, что обвинения в адрес лаборатории Лугара – это элемент большой геополитики, где Россия пытается действовать по принципу «лучшая защита – нападение».

Зато посещали лабораторию российские журналисты, работающие на государственные СМИ. По словам Имнадзе, их пустили во все помещения здания и подробно рассказали, чем занимается лаборатория. Он также добавил, что с момента открытия центра его посетило больше российских журналистов, чем грузинских. Но это не помогло остановить волну фейков со стороны прокремлевских медиа.

Основная цель дезинформации против лаборатории Лугара, по мнению Софии Гелава, – демонизировать США в глазах грузинского населения, выставив американцев не союзниками, а врагами, которые используют Грузию как полигон для секретных экспериментов.

Эксперт-международник Георгий Гогуадзе, в свою очередь, отмечает, что дезинформация о деятельности центра часто запускается волнообразно. Об «угрозе» то забывают, то в нужный момент вновь вспоминают. По словам эксперта, Россия, таким образом, хочет «оккупировать» все информационное поле Грузии – начиная от системы здравоохранения и заканчивая сферами обороны и безопасности.

«Список задач может быть широким, но главное, что это подвергает опасности стабильность нашей страны. Особенно учитывая то, что мы живем в мире, где информация распространяется очень быстро. К тому же, в Грузии достаточно много любителей теорий заговора. Соответственно, такие послания легко находят своих адресатов».

По мнению Гогуадзе, задачи пропаганды – воздействовать не столько на внутреннюю, российскую, сколько на внешнюю, грузинскую аудиторию, делая последнюю более манипулируемой и отдаляя Тбилиси от западных партнеров.

«Конечно, реальными адресатами этих посланий является грузинское население и этнические меньшинства. Одна из самых больших проблем в борьбе с пропагандой – то, что инструменты твоего оппонента и твои настолько разные, что он может быть на нескольких шагов впереди тебя. Он быстрее может изменить фланги своей пропаганды. Решение этой проблемы может быть в повышении медиа-образованности и критического мышления в стране».

«Коронавирус Лугара»

С началом пандемии коронавируса исследовательский центр Лугара вновь оказался в центре внимания прокремлевских СМИ. Они стали говорить о том, что вспышка Covid-19 может быть связана с деятельностью лаборатории. Так, например, репортер РЕН ТВ в одном из сюжетов предположил, что именно центр в Тбилиси – потенциальный источник происхождения вируса.

Российский военный эксперт Игорь Никулин был одним из первых, кто выдвинул новую теорию заговора, согласно которой коронавирус связан с деятельностью вооруженных сил США. А один из депутатов Мосгордумы Николай Зубрилин как-то сказал: «Откуда взялся вирус? Есть мнение, что из лаборатории. Американские лаборатории размещены сегодня вблизи наших границ – в Грузии, Молдавии и две на Украине».

Исследователь София Гелава, впрочем, отмечает, что в грузинском обществе Covid-пандемия изменила отношение к центру Лугара в лучшую сторону.

«Существование лаборатории во время пандемии было чрезвычайно важно, поскольку там можно было проводить основные тесты, и их результаты были очень быстрыми. Роль и важность лаборатории была видна рядовым гражданам, что также нашло отражение в опросах общественного мнения. Вместе с тем, по данным NDI, несмотря на то, что лишь несколько процентов верили в заговоры и дезинформационные сообщения о лаборатории, примерно треть опрошенных не знала, правда это или ложь. Это и создает благодатную почву для дезинформации».

Армения

В 2016 году при финансовой поддержке Агентства по снижению угроз министерства обороны США в трех городах Армении были открыты исследовательские лаборатории. С первого дня их создания на пророссийских сайтах появлялись фейковые новости о том, что лаборатории «могут быть использованы для ведения биологических войн», «представляют угрозу национальной безопасности Армении», поскольку могут быть использованы Вашингтоном «против населения Армении, стратегического союзника России». Сайт Nyut.am, на котором была опубликована одна из таких статей, раньше позиционировал себя как средство массовой информации, но сегодня он является букмекерской площадкой. Нам, однако, удалось восстановить внешний вид сайта в 2016 году благодаря интернет-архиву.

В ходе конференции выступил также руководитель Информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян. На сайте Sputnik-Armenia он выразил мнение, что исследовательские лаборатории могут представлять эпидемическую угрозу для страны. Стоит отметить, что Айвазян известен как пророссийский активист, который практически на всех общественных платформах представляет интересы Москвы как приоритетные.Помимо распространения ложной информации в сети, в Ереване была организована конференция «Медико-биологические лаборатории в контексте безопасности и суверенитета Армении». На ней Дмитрий Попов, кандидат юридических наук, руководитель Уральского регионального центра Российского института по стратегическим исследованиям, представил доклад на тему «Военно-биологическая активность США на постсоветском пространстве, существующие угрозы государствам-членам ОДКБ, средства возможного противодействия».

Помимо армянских СМИ, представляющих интересы РФ, дезинформацию об исследовательских лабораториях распространяют и собственно российские СМИ. В 2017 году агентство Regnum опубликовало материал Григория Айвазяна, так называемого общественного деятеля, о том, что эти лаборатории созданы для военных целей: «союзники» должны посетить лабораторию и проверить их безопасность. Эта статья Regnum также была удалена с сайта. Мы смогли ознакомиться с ней через интернет-архив.

Распространяемую пророссийскими акторами и площадками дезинформацию отрицали как министерство здравоохранения Армении, так и посольство США в Ереване. Дипмиссия выпустила два ролика о лабораториях, отметив, что в видео четко показано, кто там работает. Тем самым, посольство опровергло слухи о том, что в исследовательских центрах работают военнослужащие США. В диппредставительстве также отметили, что лаборатории «не закрыты для публики, поскольку эта информация искажается в некоторых публикациях».

В Минздраве Армении также отметили, что управление лабораторий находится в ведении министерства. Сотрудники – не американцы, а армяне. Более того, отвечая на вопрос сайта Sut.am, ведомство сообщило, что лаборатории получили поддержку не только из Вашингтона, но и из Москвы. «Россия поставила в лабораторный центр 14 видов оборудования, а также мебель для санитарно-химической лаборатории», – говорится в публикации. Сайт Sut.am также не работает, и статья восстанавливается благодаря кэш-версии.

Волна дезинформации о лабораториях постоянно то усиливалась, то утихала до 2018 года, когда по указанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна российским специалистам было разрешено посещать эти объекты. Более того, в интервью «Коммерсанту» в 2019-м Пашинян сказал, что собирается подписать меморандум между Ереваном и Москвой, по которому Россия получит доступ к исследовательским лабораториям Армении.

На вопрос журналиста «Ъ», предусматривает ли соглашение, что эти лаборатории «всегда будут доступны» для российских специалистов, премьер ответил, что текст меморандума все еще находится в стадии разработки: «Основная цель документа – защитить интересы всех сторон, чтобы ни у кого из наших партнеров не было никаких опасений по поводу этих лабораторий».

Молдова

Американские биолаборатории в избирательных кампаниях

В Молдове в последние годы наблюдались несколько кампаний в СМИ, связанных с существованием предполагаемых биологических лабораторий, финансируемых / контролируемых США. Там якобы проводятся эксперименты над людьми и разрабатываются более устойчивые вирусы и штаммы болезней, которые могут быть использованы при нападении на Россию. Такие материалы особенно часто встречаются в русскоязычной прессе.

Особенно часто статьи о предполагаемых биологических лабораториях в Молдове появляются во время предвыборных кампаний, когда тема стратегической ориентации Кишинева выходит на первый план. Эти периоды характеризуются большим количеством фейковых новостей и высоким уровнем манипуляции общественным сознанием.

Примером в этом смысле являются статьи, размещенные на портале www.bloknot-moldova.md, который входит в российский медиа-холдинг www.bloknot.ru. Так, в феврале 2019 года, всего за несколько недель до парламентских выборов, на этом ресурсе были опубликованы две статьи, где рассказывалось о секретных лабораториях США на постсоветском пространстве, в том числе о центре Лугара в Грузии, который, как утверждалось, в 2014-м стал изучать мух, вызывающих лейшманиоз.

В другой статье из той же серии отмечалось, что лаборатории в Молдове – часть Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), и здесь выводятся новые, более устойчивые штаммы, например, вирус африканской чумы свиней. По утверждению авторов, в естественных условиях этот вирус не выдерживает такие низкие температуры, как в Молдове. Но в действительности он был известен в Европе, в том числе в бывшем СССР, со второй половины ХХ века.

Один из главных нарративов статьей сводился к тому, что цель экспериментов – создать вирусы, с помощью которых можно атаковать Россию. Ровно в то же время был опубликован материал о том, что в этих лабораториях проводятся эксперименты над людьми, привезенными из Приднестровья (сепаратистский регион на востоке Молдовы) со славянским генотипом.

Очередная кампания статей о возможном существовании биологических лабораторий в Молдове началась в октябре 2020 года, в разгар кампании по выборам президента. Тогда лидер Коммунистической партии Владимир Воронин направил открытое письмо в Службу разведки и безопасности с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие на территории страны биолабораторий военного профиля.

Кстати, именно Воронин в качестве президента Молдовы промульгировал в 2006 году закон о присоединении Молдовы к Соглашению об учреждении УНТЦ. Это письмо стало источником новостей для многих СМИ, в том числе российских, и некоторые из них использовали его как подтверждение существования секретных центров.

Депутат-социалист Богдан Цырдя, известный своими антизападными взглядами, также косвенно упоминал о лаборатории во время предвыборной кампании на парламентских выборах в июле 2021 года:

«Чем она занимается, сам черт не разберет», — писал политик.

Что такое УНТЦ

Украинский научно-технический центр – это межправительственная организация со статусом дипломатической миссии, созданная в 1993 году. УНТЦ был создан и регулируется соглашением, первоначально подписанным Канадой, Швецией, Украиной и Соединенными Штатами. Впоследствии Швеция была заменена Евросоюзом.

В соответствии с соглашением, УНТЦ разрабатывает, утверждает, финансирует и контролирует научно-технические проекты в мирных целях, которые осуществляются в учреждениях, расположенных в постсоветских странах: Грузии, Украина, Азербайджане и Молдове (государства ГУАМ), — поясняет Альфреда Рошка. представитель центра в Кишиневе.

По ее словам, УНТЦ не имеет собственных лабораторий и не проводит собственные научные исследования в странах-получателях. «Проекты реализуют исследователи, специалисты из разных государственных структур, которые работают в аккредитованных организациях. УНТЦ никогда не открывал новую лабораторию ни в одной из стран, в которых он работает. Проекты УНТЦ выбраны на конкурсной основе и реализуются в научных учреждениях Республики Молдова, которые являются общественными организациями».

Центр не нанимает своих специалистов – все члены проектной группы являются сотрудниками собственных учреждений. Когда ученые работают над проектом УНТЦ, они нанимаются только временно, но при этом остаются в штате своей организации. В настоящее время в научно-техническом центре работает около двадцати сотрудников.

Сведения о биологических испытаниях в военных интересах опровергает и министерство обороны Молдовы. В ведомстве напомнили, что Кишинев участвует в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (BWC). И соблюдает ее положения.

«Республика Молдова присоединилась к этой Конвенции в 2004, соблюдает взятые обязательства и не производит / тестирует никакое биологическое оружие / вирусы, а также никаким образом не оказывает поддержку какому-либо государству, группе государств или международным организациям в производстве или приобретении каких-либо биологических агентов / токсин из числа вышеперечисленных».

Кампании, координированные Россией

Румынский эксперт Мариан Войку, продюсер телепередачи Breaking Fake News на местном телевидении и основатель сайта www.veridica.ro, специализирующегося на разборке фейковых новостей, считает: вбросы о секретных лабораториях и биологических тестах могут распространяться из единого центра и иметь единого координатора.

«Мы можем предположить, что это сконцентрированные, тщательно продуманные усилия, кампания дезинформации, направленная против Запада, потому что она поднимает темы, которые Кремль использовал в качестве инструмента со времен Советского Союза. Например, одна из теорий заговора, которая оказала глобальное влияние и до сих пор остается сильной, заключается в том, что вирус ВИЧ / СПИДа был создан американцами в исследовательских лабораториях Форт-Детрика. Архив Митрохина в Кембриджском университете документирует, как советские спецслужбы задумали и пропагандировали эту теорию заговора».

Одна из целей новой волны дезинформации – криминализировать США в частности и Запад в целом и превратить Россию в жертву, считает эксперт.

«Дезинформация поддерживает фундаментальный пропагандистский тезис Кремля о том, что Россия – это как осажденный город, который Запад хочет подчинить себе посредством военных кампаний, революций, экономических санкций и злобных экспериментов, вызывающих катастрофические пандемии. Это классическая борьба между силами добра и зла, на которой построены все теории заговора», — отмечает Мариан Войку.

Материал разработан в рамках проекта «Создание хаба для журналистов из стран Восточного партнерства» при поддержке Konrad Adenauer Stiftung, реализуемого Фондом развития СМИ. Мнения, выраженные в нем, не обязательно отражает позицию и политику Фонда Конрада Аденауэра и Фонда развития СМИ.