Польша подарит Грузии 468 000 доз вакцины Pfizer

Правительство Польши передаст в дар Грузию 468 000 доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает министерство здравоохранения Грузии. По данным МИД, первая партия донации уже поступила в Грузию. При этом в течение следующей недели поставки будут осуществляться в пять этапов.

«Я рад, что Польша смогла помочь Грузии в этот непростой период. Надеюсь, население будет активно использовать эти вакцины, и, наконец, с помощью вакцинации мы положим конец нынешней пятой волне и самой пандемии. В случае необходимости Польша вновь поможет Грузии», — сказал посол Польской Республики в Тбилиси Мариуш Машкевич.

Как в свою очередь заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, предоставленная Варшавой партия вакцин поможет как реализации текущей программы иммунизации, так и впоследствии введению дополнительной прививки, т. н. бустера. «Большое спасибо польскому правительству за эту помощь», — сказала Габуния.

Вакцина Pfizer авторизована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Две дозы, необходимые для полного курса вакцинации, вводятся с интервалом 21-28 дней. Американская компания Pfizer разработала препарат в сотрудничестве с немецким партнером Biontec.

Отметим, что Грузия в настоящее время переживает пятую волну пандемии коронавируса. Статистика 4 ноября свидетельствует о том, что за сутки в стране было выявлено более пяти тысяч случаев Covid-19. Днем ранее было зафиксировано свыше шести тысяч инфицированных – это один из самых высоких дневных показателей с момента начала пандемии. К настоящему времени жертвами коронавируса стали более 10 тысяч жителей страны.

При этом уровень вакцинирования в последние месяцы резко упал. За минувшие сутки были привиты только 3 772 человека. В общей сложности с начала процесса иммунизации была проведена 1 990 501 прививка. 1 036 464 человек вакцинировались одной дозой, а 940 546 или 31% взрослого населения прошли полный курс вакцинации. В настоящее время жителям Грузии доступны следующие вакцины: Pfizer (511 943 дозы в наличии), Sinovac (78 077) и Sinopharm (171 099).