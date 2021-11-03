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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: +6 024 новых случая за сутки

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 6 024 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 732 965-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 2 237;
  • Имерети – 1 148;
  • Кахети – 553;
  • Шида Картли – 508;
  • Самегрело – Земо Сванети – 401;
  • Квемо Картли – 417;
  • Аджария – 229;
  • Гурия – 183;
  • Самцхе-Джавахети – 163;
  • Мцхета-Мтианети – 124;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 61.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 818 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 673 640 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 49 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 185 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 49 114 (+2 157). Из этого числа 1 588 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 337 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 546 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 091 человек.
  • В карантинных пространствах находятся – 33 человека;
  • Проходят лечение на дому – 41 477 человек;
  • На самоизоляции находятся – 36 770 человек.

За последние 24 часа был проведен 58 291 тест. В том числе 36 465 исследований на антиген и 21 826 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,33%. Показатель за последние 14 дней – 9,13%.

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