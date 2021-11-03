Коронавирус в Грузии: +6 024 новых случая за сутки

В Грузии за сутки выявлено 6 024 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 732 965-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 2 237;
- Имерети – 1 148;
- Кахети – 553;
- Шида Картли – 508;
- Самегрело – Земо Сванети – 401;
- Квемо Картли – 417;
- Аджария – 229;
- Гурия – 183;
- Самцхе-Джавахети – 163;
- Мцхета-Мтианети – 124;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 61.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 818 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 673 640 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 49 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 185 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 49 114 (+2 157). Из этого числа 1 588 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 337 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 546 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 091 человек.
- В карантинных пространствах находятся – 33 человека;
- Проходят лечение на дому – 41 477 человек;
- На самоизоляции находятся – 36 770 человек.
За последние 24 часа был проведен 58 291 тест. В том числе 36 465 исследований на антиген и 21 826 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,33%. Показатель за последние 14 дней – 9,13%.