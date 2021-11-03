Инициатива Зурабишвили: обязательная вакцинация для групп риска и платное лечение для непривитых

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе специального брифинга призвала правительство сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для лиц из групп риска. Говоря об ответственности за эпидемиологическую ситуацию в стране, она также обратилась к Патриархии Грузинской православной церкви.

«Я призываю власти принять срочные и жесткие меры – обязательную вакцинацию для групп риска, введение Covid-паспорта для допуска в общественные места и даже платное лечение для непривитых людей», — заявила Зурабишвили.

Президент Грузии указала на ответственность общества за сложившуюся ситуацию, а также политических партий, которые проводят многочисленные митинги. Глава государства также обратилась к Патриархии, чтобы та по ее примеру направила пастве четкое послание и подала ей пример.

«Мы являемся свидетелями трагедии беспрецедентного масштаба для нашей страны, которая уже переживает демографический кризис. Мы все несем ответственность за сложившуюся катастрофическую ситуацию. Лица, на которых возложена государственные обязанности, включая меня, должны вести более активную кампанию по пропаганде вакцинации и проявить больше смелости. Ответственность также лежит на партиях, проводящих демонстрации, несмотря на регуляции и вопреки осторожности. Большая ответственность и на Патриархии, который по-прежнему воздерживается от благословения, что оставляет возможность отдельным духовным лицам проповедовать антиваксерную пропаганду», — заявила Саломе Зурабишвили.

Отметим, что Грузия в настоящее время переживает пятую волну пандемии коронавируса. Статистика 3 ноября свидетельствует о том, что за сутки в стране было выявлено более шести тысяч случаев Covid-19 – это один из самых высоких дневных показателей с момента начала пандемии. К настоящему времени жертвами коронавируса стали свыше 10 тысяч жителей страны.

При этом уровень вакцинирования в последние месяцы резко упал. За минувшие сутки были привиты только 3 868 человек. В общей сложности с начала процесса иммунизации было проведено 1 986 729 прививок. 1 040 022 человек вакцинировались одной дозой, а 944 520 или 31% взрослого населения прошли полный курс вакцинации. В настоящее время жителям Грузии доступны следующие вакцины: Pfizer (532 748 доз в наличии), Sinovac (82 710) и Sinopharm (178 680).