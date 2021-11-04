Главный эпидемиолог Грузии: 98,95% жертв коронавируса не были вакцинированы

Глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе рассказал о том, как вакцина против Covid-19 защищает людей. Главный эпидемиолог страны после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом выступил на брифинге, где представил данные за март-сентябрь 2021 года.

«У полностью вакцинированных лиц эффективность защиты вакцины в этот период составляет 90%. Вероятность заражения полностью вакцинированных лиц в период до 30 сентября, согласно нашему исследованию, на 9,87% меньше, чем у невакцинированных.

В течение этого времени, включая сентябрь, в стране были полностью вакцинированы 814 851 человек, из которых заразились коронавирусом 11 403 человека. Всего с 15 марта в стране было госпитализировано 53 767 человек, и только 1 386 вакцинированным людям потребовалась госпитализация».

Особо Гамкрелидзе коснулся вопроса защиты прививки от летального исхода. По его словам, с 15 марта, когда в Грузии стартовал процесс иммунизации, до 30 сентября от коронавируса скончались в общей сложности 5 469 человек. При этом 98,95% не были вакцинированы.