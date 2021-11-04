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Коронавирус в Грузии: статистика 4 ноября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 5 206 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 738 171.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 885;
  • Имерети – 979;
  • Кахети – 530;
  • Шида Картли – 428;
  • Самегрело – Земо Сванети – 378;
  • Квемо Картли – 360;
  • Аджария – 193;
  • Самцхе-Джавахети – 157;
  • Гурия – 142;
  • Мцхета-Мтианети – 118;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 36.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 648 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 678 288 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 238 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 49 619 (+505). Из этого числа 1 640 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 338 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 648 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 159 человек.
  • В карантинных пространствах находятся – 37 человек;
  • Проходят лечение на дому – 41 812 человек;
  • На самоизоляции находятся – 37 137 человек.

За последние 24 часа было проведено 48 615 тестов. В том числе 32 423 исследования на антиген и 16 192 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,71%. Показатель за последние 14 дней – 9,34%.

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