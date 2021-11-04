Коронавирус в Грузии: статистика 4 ноября

В Грузии за сутки выявлено 5 206 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 738 171.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 885;

Имерети – 979;

Кахети – 530;

Шида Картли – 428;

Самегрело – Земо Сванети – 378;

Квемо Картли – 360;

Аджария – 193;

Самцхе-Джавахети – 157;

Гурия – 142;

Мцхета-Мтианети – 118;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 36.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 648 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 678 288 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 10 238 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 49 619 (+505). Из этого числа 1 640 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 338 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 648 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 159 человек.

В карантинных пространствах находятся – 37 человек;

Проходят лечение на дому – 41 812 человек;

На самоизоляции находятся – 37 137 человек.

За последние 24 часа было проведено 48 615 тестов. В том числе 32 423 исследования на антиген и 16 192 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,71%. Показатель за последние 14 дней – 9,34%.