Human Rights Watch: в 2021 году в Грузии произошел откат в сфере прав человека

На фоне драматичного политического противостояния между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями, доминировавшего в Грузии большую часть 2021 года, в стране произошел откат в ряде сфер прав человека. Об этом говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Авторы доклада отмечают, что в Грузии по-прежнему сохранялись проблемы с непривлечением сотрудников правоохранительных органов к ответственности за совершенные правонарушения. Другие области, вызывающие озабоченность, включают в себя препятствование полицией свободы собраний, нападения на журналистов и ограничение свободы СМИ, помещение детей в специальные учреждения, насилие в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, а также угрозы безопасности труда.

Human Rights Watch также напоминает: в августе Евросоюз заявил, что Грузия не сможет получить помощь в размере 75 млн евро (около 86 млн долларов), если не проведет судебную реформу.

Муниципальные выборы

Международные наблюдатели во главе с ОБСЕ заявили, что муниципальные выборы в октябре 2021 года были конкурентными и «технически хорошо организованными». Но голосование было «омрачено обвинениями в давлении на избирателей, подкупом голосов и неравными условиями».

1 октября, за день до выборов, полиция задержала экс-президента Михаила Саакашвили после его возвращения в Грузию. В 2018 году суд заочно приговорил его к тюремному сроку. МВД начало расследование незаконного пересечения границы в дополнение к двум другим обвинениям. Саакашвили отверг все обвинения и назвал их политически мотивированными.

Отсутствие ответственности за правонарушения полиции

В отчете Human Rights Watch говорится, что в 2021 году в Грузии сохранялась проблема безнаказанности правоохранителей, превысивших свои полномочия. К сентябрю аппарат Омбудсмена получило 133 жалобы на жестокое обращение со стороны сотрудников тюрем или полиции.

Правоохранители нарушили право на свободу собраний, не дав протестующим установить палатки возле здания парламента в Тбилиси. В феврале по обвинению в неповиновении требованиям полиции были задержаны более 20 протестующих, что привело к стычкам с активистами.

23 февраля полиция ворвалась в штаб-квартиру «Единого национального движения», чтобы задержать ее лидера Нику Мелия, поскольку он не внес залог. Полиция применила слезоточивый газ, задержала 21 человека по обвинению в неповиновении и конфисковала компьютерные серверы. Ассоциация молодых юристов Грузии заявила, что действия силовиков были непропорциональными.

В апреле парламент поспешил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточив наказание за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Поправки удвоили или утроили штрафы (примерно до 1300 долларов) и увеличили срок административного задержания с 7 до 15 дней. Грузинские правозащитные группы раскритиковали поправки за то, что они «оставляют место для произвольного использования репрессивных полицейских механизмов и санкций».

В сентябре анонимный источник, утверждавший, что он работал на спецслужбы, слил в СМИ тысячи документов, содержащих компрометирующую информацию о грузинских священнослужителях, включая информацию об их интимных отношениях, сексуальной ориентации или незаконном употреблении наркотиков. Документы были собраны якобы путем незаконной слежки и прослушивания телефонных разговоров. В файлах также были разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, госслужащих и иностранных дипломатов.

Свобода СМИ

В течение 2021 года журналисты и другие сотрудники СМИ подвергались многочисленным угрозам и нападениям. В феврале полиция арестовала трех человек за нападение в Тбилиси на Вахо Саная – ведущего независимого телеканала Formula. Саная сказал, что злоумышленники узнали его и во время нападения выкрикивали в его адрес оскорбления. В августе суд признал их виновными.

5 июля, на фоне гомофобной акции против запланированного «Марша достоинства» (Tbilisi Pride), агрессивные группы людей напали по меньшей мере на 53 работника СМИ. Несколько журналистов получили телесные повреждения и нуждались в госпитализации. Полиция хоть и присутствовала на месте, но не смогла предотвратить инциденты с применением насилия.

Оператор телеканала TV Pirveli Александр (Лексо) Лашкарава, получивший переломы костей лица, сотрясение мозга и ушибы, через два дня был найден мертвым в своей квартире. На следующий день, прежде, чем была установлена причина смерти, власти публично заявили, что он умер от передозировки наркотиков. Семья и гражданский сектор поставили под сомнение поспешные выводы.

22 июля министр культуры Тея Цулукиани в ответ на неудобные вопросы отобрал микрофон у журналистки оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi.

Сексуальная ориентация и гендерная идентичность

Организаторам Tbilisi Pride пришлось отменить запланированное на 5 июля шествие после того, как ультраправые группы штурмовали их штаб-квартиру и напали на журналистов. Толпа забралась на балкон штаб-квартиры организации, разбила окна и разорвала радужный флаг. Они также ворвались в офисы нескольких неправительственных групп, которые укрывали организаторов «Прайда», когда разъяренные толпы преследовали их по всему городу.

Вместо того, чтобы обеспечить безопасность и свободу собраний, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что проведение демонстрации в общественном месте «неразумно» и может привести к «гражданскому противостоянию». МВД также предостерегло от проведения подобных шествий. Согласно многочисленным сообщениям СМИ, полиция присутствовала в небольшом количестве и не смогла эффективно вмешаться в происходящее. Впоследствии полиция задержала не менее 27 человек за участие в насилии. Однако Омбудсмен раскритиковала власти за то, что они не привлекли к ответственности никого из организаторов беспорядков.

В марте власти разрешили первое в истории юридическое признание пола трансгендерного человека, изменив маркер пола с «мужской» на «женский», но только после того, как она предоставила медицинскую справку, подтверждающую перенесенную операцию. В Грузии трансгендерам для получения юридического признания пола требуется медицинская справка. Это представляет собой серьезное препятствие в повседневной жизни трансгендеров, поощряя их маргинализацию и повышая риски безработицы и бедности, говорится в отчете.

Права детей

В мае дом-интернат в Ниноцминде для 56 детей, в том числе восьми с ограниченными возможностями, находящийся в ведении Грузинской православной церкви, привлек внимание СМИ после того, как офис Омбудсмена дважды был лишен возможности посетить пансионат с целью мониторинга. Это побудило Комитет ООН по правам ребенка принять чрезвычайную временную меру, призвав власти немедленно обеспечить государственный контроль.

Омбудсмен обнародовала информацию о четырех текущих уголовных расследованиях, связанных с физическим и сексуальным насилием над детьми в учреждении Ниноцминда. После общественного протеста в июне суд постановил изъять детей-инвалидов из учреждения. Кроме того, Церковь сменила руководство пансионата. Новый директор заявил, что уволил более двух десятков сотрудников, и выразил готовность сотрудничать с аппаратом Омбудсмена.

В июле суд постановил, что насильственное разлучение детей с семьями из-за бедности является незаконным. Он обязал правительство выплатить по 35 000 лари (11 000 долларов) в качестве возмещения ущерба каждому из трех детей, которые были насильственно разлучены со своими матерями двумя годами ранее из-за бедности, при этом государство не попыталось сначала оказать поддержку семье.

С начала пандемии в 2020 году школы в Грузии были закрыты на 155 дней и частично закрыты для детей определенного возраста или в определенных районах еще на 84 дня. По оценкам ЮНИСЕФ, не менее 50 000 детей лишились доступа к образованию, когда Грузия перешла на онлайн-обучение. Многие учащиеся столкнулись с препятствиями при дистанционном обучении, в первую очередь из-за ограниченного доступа к интернету в горных районах, отсутствия подходящих электронных устройств в малообеспеченных семьях и отсутствия у учителей опыта онлайн-обучения.

Трудовые права

С 1 января 2021 года вступили в силу радикальные реформы в сфере труда, которые расширили полномочия Инспекции труда по контролю за всеми трудовыми нормами и ввели новые правила рабочего времени, сверхурочной работы и нерабочих дней.

Несмотря на эти реформы, справедливые условия труда по-прежнему вызывают озабоченность, говорится в докладе Human Rights Watch. Социальная защита минимальна, у профсоюзов нет правовых гарантий, которые позволили бы им эффективно добиваться системных изменений, а эффективность Инспекции труда сдерживается нехваткой ресурсов. В июньском отчете независимого профсоюза «Сеть солидарности» говорится, что медсестры зарабатывают меньше прожиточного минимума.

Безопасность на рабочем месте также остается проблемой. По данным Инспекции труда, с января по сентябрь в результате несчастных случаев на производстве 20 рабочих погибли и 189 пострадали. Службы доставки еды, работающие посредством аппликаций, которые пережили бум во время пандемии Covid-19, стали новым полем битвы за безопасность на рабочем месте. В начале 2021 года более 100 курьеров отключили свои приложения в знак протеста против завышенных требований, что, по их словам, делает работу более опасной.

Ключевые международные акторы

ЕС, США и другие западные партнеры Грузии в течение всего года помогали в разрешении политического кризиса. Президент Европейского совета Шарль Мишель поручил шведскому дипломату Кристиану Даниэльсону выступить посредником в переговорах.

В феврале ЕС опубликовал отчет о реализации Соглашения об ассоциации, в котором подчеркивается, что Грузия в целом продолжает следовать европейским стандартам, но отмечает проблемы, связанные с независимостью судебной системы и необходимостью продолжить избирательную реформу.

В марте Совет ассоциации ЕС-Грузия оценил выполнение Соглашения; Евросоюз призвал Грузию и далее применять закон о борьбе с дискриминацией, обеспечивать защиту групп меньшинств и гарантировать гендерное равенство. Он также призвал продолжать усилия по созданию эффективной инспекции труда.

В феврале, после задержания лидера оппозиции Ники Мелия, посольство США выразило сожаление по поводу того, что власти проигнорировали призыв международных партнеров к сдержанности и диалогу, а ЕС заявил, что политическая поляризация после его ареста подрывает демократию в Грузии.

В январе Европейский суд по правам человека вынес решение по межгосударственному иску, поданному Грузией, в которой было установлено, что действия России после войны 2008 года нарушили шесть статей Европейской конвенции о правах человека. Международный уголовный суд продолжил расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны.