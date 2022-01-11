Дело основателей TBC Bank: Мамука Хазарадзе поспорил с прокурором в зале суда

Лидера партии «Лело для Грузии» Мамуку Хазарадзе попросили покинуть зал суда из-за словесной перепалки с прокурором.

Напомним, в Тбилисском городском суде проходят слушания по т.н. делу об отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии», банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели, отцом основателя оппозиционного телеканала TV Pirveli Вато Церетели.

На процессе, начавшемся в 11 часов утра, прокурор по делу обратился к судье, его слова вызвали раздражение у Хазарадзе и Джапаридзе. «Позор», «лжец», — заявили обвиняемые, обращаясь к прокурору, на что в ответ получили аналогичные комментарии.

«Это суд необходимо прикрыть» — сказал Хазарадзе и вновь обратился к прокурору: «Вы думаете, я боюсь идти в тюрьму?!»

После этого судья попросил Хазарадзе покинуть зал суда.

Как ранее писала СОВА, Генеральная прокуратура предъявила обвинения основателям TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Им инкриминируют групповую легализацию незаконных доходов в размере 16 754 тысячи долларов.

Напомним, расследование касается транзакции 11-летней давности. Сами основатели банка обвинение категорически отвергают, заявляя о давлении на себя со стороны власти. Стоит также отметить, что в начале июля Мамука Хазарадзе заявил о планах создания общественного движения.