bf598a40227b3a0d32e134cc8009c188 XL #новости 5 июля, Грузия-ЕС, Грузия-НАТО

Парламент Грузии ввел санкции за осквернение флагов ЕС, НАТО и дружественных стран

SOVAОт

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении поправки Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие санкции за осквернение символов стран-партнеров Грузии и международных организаций. Изменения получили единогласную поддержу – за них проголосовал 81 депутат.

Согласно законопроекту, осквернение установленного госучреждением официального символа Евросоюза, НАТО или другой международной организации, членом которой является Грузия, а также осквернение флага или герба стран, с которыми у Грузии есть дипломатические отношения, будет караться штрафом в размере 1000 лари (около 320 долларов). Повторное правонарушение повлечет за собой штраф в размере 2000 лари (около 650 долларов) или административный арест сроком до 15 суток.

Законопроект был инициирован после беспорядков в Тбилиси 5-6 июля. Тогда толпа радикалов дважды сорвала флаг Евросоюза, установленный перед зданием парламента Грузии.

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