СМИ: Саакашвили будет присутствовать на слушании по делу о пиджаках

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из военного госпиталя в Гори в Тбилиси для присутствия на судебном процессе по т.н. делу о пиджаках, передает телеканал Formula.

Заседание начнется в здании Тбилисского городского суда в 11:00 по столичному времени.

Напомним, Михаила Саакашвили обвиняют в хищении государственного имущества. Это одно из дел, по которым проходит политик.

Следствие по «делу о пиджаках» продолжается уже почти восемь лет. Дело квалифицировали по статье 182 УК Грузии, которая касается растраты бюджетных средств в крупных размерах и предусматривает лишение свободы от 7 до 11 лет.

Речь идет о растрате более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года до февраля 2013 года. Как утверждает прокуратура, эта сумма якобы была потрачена на Саакашвили на отдых в фешенебельных гостиницах и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В списке фигурируют приобретенные в Лондоне семь пиджаков и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы на сумму в 4,6 тысячи долларов.