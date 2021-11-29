«Уколы пропаганды»: антиваксеры против «зеленых паспортов»

«Мы противимся введению «зеленых паспортов», потому что это фашизм и дискриминация». Такова позиция тех, кто выходит на улицы с требованием отменить новые регуляции. С 1 декабря по решению правительства лица, не прошедшие вакцинацию, не сдавшие тест или не переболевшие Covid-19, не будут допущены в ряд заведений: рестораны, театры, развлекательные центры и пр.

Антиваксеры расценивают это как введение сегрегации: «Мы против разделения общества на привитых и непривитых, на «зеленых» и «незеленых». Это можно сравнить с тем, как раньше преследовали темнокожих в разных странах мира, какой привилегированной считали «арийскую» расу и как преследовали евреев в Германии», – заявляет организатор акции Звиад Томарадзе.

Первой с призывом к правительству принять «срочные и жесткие меры» по сдерживанию пандемии выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала власти сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для лиц из групп риска, ввести Covid-паспорта и даже платное лечение для непривитых граждан.

Эти заявления спровоцировали стихийную акцию у президентского дворца: собравшиеся расценили слова Зурабишвили как «фашистские».

При этом, антиваксеры уличными протестами не ограничиваются: уже подано четыре иска в суд, в том числе один – в Конституционный. Также внесена петиция в парламент. Появилась петиция и на сайте Manifest.ge, которую на момент выхода материала подписали около 4,8 тысячи человек. Противники новых регуляций также создали Facebook-группу «Нет зеленому паспорту», на которую подписались уже свыше 40 тысяч пользователей.

«У нас есть законные требования. Мы растем от акции до акции. И скоро мы будем целой Грузией. Единственное, что нам мешает, — это наше телевидение. Продажное и пристрастное, ложное медиа. Они делают сюжеты, что мы – антиваксеры. Но что это за слово? Мы лишь против террора и дискриминации, против фашизма и бесчеловечности. Мы вынудим их услышать голос общества», – сказал Томарадзе на последней акции у здания парламента 28 ноября.

О том, что «голос общества» не доходит до остальных, протестующие решили показать митингом во дворе здания Общественного вещателя Грузии. «Общественное телевидение, вот, мы здесь – то самое общество», – кричали демонстранты. Во дворе телекомпании манифестанты выдвинули ультиматум: протест продолжится, пока Первый канал не начнет освещать их позицию. И не исключили, что прибегнут к новой форме протеста – блокировке здания телекомпании.

Лица протеста

Организатором акции протеста выступает лидер созданного в апреле 2018 года общественного движения «Нация и государство» Звиад Томарадзе. Он известен как автор ряда спорных документов, претендующих на статус закона. Томарадзе, в частности, требовал наказания за оскорбление чувств верующих, запрета деятельности НПО и запрета на аборты. В октябре 2018 года он обратился в парламент с инициативой запретить «продажу» вида на жительства иностранцам.

Согласно расследованию грузинского ресурса iFact от 2018 года, Звиад Томарадзе, юрист и правозащитник, является председателем трех неправительственных организаций: «Национальный религиозный институт», «Нация и государство» и «Демографическое общество Грузии XXI». Основателями последнего являются «грузинский рыцарь» и друг идеолога Кремля Александра Дугина – Леван Васадзе, а также бизнесмен и основатель политической партии «Лело – для Грузии» Мамука Хазарадзе и бизнесмен Лаша Папашвили.

Вместе с Дмитрием Лордкипанидзе Томарадзе стал соавтором петиции против введения в учебную программу предмета «Я и общество». Лордкипанидзе является директором Грузино-российского общественного центра имени Примакова, созданного Институтом международных отношений и Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Сам Фонд Горчакова учрежден по указу экс-президента РФ.

Вместе с Сандро Брегадзе, одним из самых ярких представителей ультраправого движения «Грузинский марш» Томарадзе был членом инициативной группы по проведению референдума на «семейную» тему. Они обратились в ЦИК с просьбой зарегистрировать следующий вопрос: «Согласны ли вы, чтобы в Конституцию Грузии была введена поправка, что брак – это союз мужчины и женщины с целью создать семью?».

Еще в одной инициативной группе Томарадзе состоял с Леваном Васадзе – тогда речь шла о петиции против проведения в Грузии музыкального фестиваля «Казантип». А еще Томарадзе – частый гость на телеканале Alt-Info, использующем в своем эфире антилиберальные клише и озвучивающем кремлевские нарративы.

На авансцене грузинских протестов против «зеленых паспортов» внезапно для многих появился и известный в нулевых российский исполнитель грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава. Последнее время на своей странице в Instagram выпускник «Фабрики звезд-2» активно пропагандирует движение против Covid-паспортов. И на акции выходит, чтобы «выступить против сегрегации и дискриминации в Грузии».

«Начало положено, у людей в Грузии с Божьей милостью открываются глаза на реальность, и они начинают осознавать всю опасность разделения людей на зеленых и красных. Нас собралось всего лишь 5 тысяч, дальше больше и так до победы. Наши деды не за это гибли, что б их предки мирно согласились на фашистские стратегии», — написал Пирцхалва (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред.).

В беседе с СОВОЙ певец заявил, что выступает за свободу выбора. Он также сообщил, что не приезжал в Грузию специально для того, чтобы принять участие в акции протеста, как об этом писали некоторые СМИ, поскольку живет в Батуми. Тем не менее, волнует его и проблема Covid-регуляций в России. По крайней мере, в соцсетях он критикует сторонников обязательной вакцинации.

«Вне зависимости от границ, я против «зеленых паспортов» и QR-кодов как явления, потому что это сегрегация, дискриминация прав человека в любой стране, вне зависимости от того, Грузия это или Россия. Так что, я абсолютный противник, и ничего удивительного в этом не вижу».

Движение против вакцинации действительно стало трансграничным. Но главный вопрос: управляет ли кто-либо этим движением? К примеру, согласно отчету Совета национальной безопасности Украины, изучившего работу Telegram-каналов, Россия ведет информационную операцию, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Как пишет «Украинская правда», в документе продемонстрировано, как посредством средств массовой коммуникации, в частности, соцсетей и мессенджеров, распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

«Акцентировано внимание на популярных якобы украинских политических Telegram-каналах, связанных с РФ. Они продвигают деструктивные нарративы посредством как публикаций, так и ботов в комментариях к ним. То, что все эти каналы администрируют из России, подтверждает также СБУ», – говорится в тесте.

Ранее, на фоне обострившегося кризиса в Украине и стягивания российских войск к ее границам, в интервью The Military Times глава Управления военной разведки страны Кирилл Буданов заявил: Россия готовит наступление зимой. Но прежде «они хотят разжечь беспорядки» посредством антиправительственных митингов. Эти усилия включают продолжающиеся протесты против вакцинации от Covid-19, которые, по словам Буданова, были организованы Москвой.

На «подрывную работу» России указывают и расследования «Новой газеты», связанные с распространением антиваксерской пропаганды в Германии и Франции посредством рупора Кремля – телеканала Russia Today. Как пишет издание, «Германии RT – отдушина антиваксеров: публикации канала много и с удовольствием репостят и обсуждают в профильных Facebook-группах, где собираются противники вакцинации».

«Организация «Альянс по защите демократии» при Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов изучил материалы канала за время пандемии. По данным «Альянса», до того, как канал RT DE был удален с YouTube, из десяти самых популярных видео, опубликованных с марта, девять содержали критическую информацию о вакцинах. То же самое касается популярных сообщений канала в Twitter», – пишет «Новая».

Согласно заключению «Альянса по защите демократии», есть прямая связь между ростом антипрививочных настроений и растущей популярностью в Германии телеканала RT.

«Подрывную деятельность» канал ведет и в другой стране Евросоюза – во Франции, пишет «Новая газета». Издание выяснило, что важнейшей в сетке RT France является тема побочных эффектов иностранных вакцин и освещение антиваксерских протестов.

«Когда читаешь подряд заголовки 1,8 тысячи материалов, выпадающих по одному только слову «vaccination», создается ощущение, что это хроника информационной шизофрении. При этом – не хаотичной, а выстроенной по простым схемам», – пишет «Новая».

А пока грузинским и европейским гражданам пытаются ввести «уколы пропаганды», статистика Covid-смертности растет. В Грузии от последствий, вызванных коронавирусом, уже скончались около 12 тысяч человек – один из худших показателей в расчете на душу населения в мире. При этом темпы вакцинации заметно упали. Хотя власти обещали к концу года привить до 60% населения, за месяц до наступления 2022-го полную вакцинацию не прошли и 30%. В Европе хуже дела обстоят только в Украине, Болгарии и Боснии.