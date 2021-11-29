Процесс над третьим президентом Грузии: что сказал Саакашвили

В 11:00 по Тбилиси в здании столичного суда начался процесс над третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Слушание касается событий 7 ноября 2007 года и впервые после возвращения на родину на нем присутствует сам обвиняемый. Михаил Саакашвили выступил перед судом со словом. Параллельно речи президента, его сторонники проводят акцию за стенами учреждения.

«Я стал первым правителем Грузии после царя Луарсаба, а эта история случилась 400 лет назад, который попал в тюрьму. Это огромный стыд для всех, кто в этом участвует. Это самое большое унижение. Это классическая российская комбинация. Весь мир в шоке от того, что я обращаюсь к вам отсюда вместо того, чтобы иметь возможность свободно ходить по построенной мной стране вместе с вами и вместе сваи строить ее будущее».

«Во-первых, вы постоянно крутите кадры 7 ноября, которые мне больно видеть, я до сих пор плохо их вспоминаю. А разве не вчера было 20 июня? Сравните число пострадавших 20 июня и 7 ноября (2007 года) – это раз. Разве не вчера было убийство Лексо Лашкарава, которое своими призывами спровоцировало высшее должностное лицо Грузии?».

«Меня судят по двум делам. Первое касается неслыханного, президентской амнистии по т.н. делу Гиргвлиани, которое никак не является делом Гиргвлиани, так его назвали ради пиара. Смерть Гиргвлиани была трагедией, те офицеры же были задержаны после войны 2008-го. Случилась амнистия 280-ти военнослужащих. Вернее произошло сокращение срока заключения. Прошло 6 месяцев, судья освободил этих людей, один из них судит меня сегодня».

«Я хочу поприветствовать людей, стоящих на улице, поприветствовать грузинское общество, и я хочу задать вам вопрос: я несколько дней свободно ходил по Грузии, имел возможность контактировать с людьми, до того, как попасть в плен я увидел, что люди очень опечалены, замучены, почти не улыбаются. Хочу сказать вам, мои любимые грузины, хочу спросить, разве вы не скучает по чувству гордости за собственную страну? Не скучаете по темпу развития и драйву? Не скучаете по строительству? По любви и теплу? По победам и праздникам? Если скучаете, то мы должны вместе положить конец тому, что сейчас происходит».

«Мой любимый президент Рональд Рейган говорил, что от потери независимости нас отделяет одно поколение. Хочу с сожалением заметить, что сегодня наступил момент, когда это происходит на наших глазах. Это объективная реальность. Когда я был в Батуми, я ходил и понимал как много там русских. Русские бывают разными, но это были какие-то безродные, неопределенного происхождения русские, которые скупили 70% квартир, которые там строились. Я увидел, что, например, в тюремном магазине продается много российской продукции, элементарные вещи, очень много российских телеканалов переведены на грузинский, кстати ничего подобного не происходит в Украине. Там это все запрещено, т.к. Украина – страна воюющая с Россией, так же, как и Грузия».

«Я здесь, потому что … Вы знаете, что в самой большой стране Европы я являюсь исполнительным председателем Совета, который собирается каждый месяц, на нем присутствуют президент, премьер-министр, все министры, Генеральный прокурор Украины, я занят подготовкой необходимых реформ для украинского парламента. Несколько важных законов, которые я подготовил, были приняты Радой, это целый свод законов о собственности на землю.

Иметь такой свод законов не помешало бы и Грузии, также законы в связи с электроэнергией. Перед отъездом я оставил акт о свободе украинской экономики, который был в Грузии, но его упразднило это правительство. Я занимал важную позицию в Украине, более того, я был на первом месте в опросе Ipsos о том, кого бы население хотело видеть премьер-министром Украины. Я минимум дважды отказывался от должности премьер-министра Украины.

Мне никогда еще не было так хорошо, как в Украине. У меня был дом, хозяйство, высокая зарплата, уважение, я читаю лекции по всему миру, например, недавно я читал лекцию о Налоговом кодексе в Мексике. Все это я отодвинул в сторону, отказался на время и вернулся в Грузию. Я знал, что по дороге меня могут убить, могут убить по приезду или могут посадить в клетку, откуда, как мы все убедились, выбраться живым у меня минимальные шансы.

Наверное, многие скажут, что я невменяемый человек. Что после всего вышеперечисленного – роскоши, уважения, должности в крупнейшей европейской стране, — может заставить человека броситься в пропасть, откуда выбраться у него минимальные шансы. Причина того, почему я здесь – я действительно люблю Украину, где провел более 17-ти лет, но я до сумасшествия люблю Грузию».

«Все это, эта трагедия разворачивается в стране, которая когда-то на протяжении долгого времени была экономическим реформатором номер один в мире, по данным Всемирного банка, сегодня мы первые по смертности от COVID-19. Мы были экономическими реформаторами номер один в мире. Мы были страной с самой растущей экономикой в мире. Во время моего президентства она увеличилась в 4 раза. Хочу напомнить, что после моего президентства экономика в долларовом выражении выросла на 0 процентов. Грузия потеряла последние девять лет, откатилась назад. Тогда за 9 лет, во время войны, во время глобального экономического кризиса, мы выросли в 4 раза. Европейская доля увеличилось в 4 раза, бюджет Грузии увеличился в 12 раз, зарплаты и пенсии увеличились в 10 раз. А потом через 9 лет зарплаты фактически понизилась, потому что курс упал, а экономика не выросла ни на один процентный пункт. Это трагедия, мы все должны принять это как данность».