Процесс над экс-президентом: «Моя жизнь была спасена благодаря мобилизации всего общества»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о том, как его переводили в больницу при глданской тюрьме.

«Я сел в машину скорой помощи. Меня доставили, как известно, в изолятор Глдани, где заключенные заранее знали, что я приеду, потому что дверь «скорой помощи» не была открыта, как только машина заехала, они начали выкрикивать мое имя.

Никто не знал куда меня везут, все думали о госпитале в Гори, откуда они [заключенные] знали?

Затем дверь открылась. Я сказал, что ни у кого нет разрешения везти меня в медицинское учреждение без моего разрешения. На это они сказали, что все равно меня заведут, в том числе применяли грубую провокацию. В этот момент я слышу мат, ругательства. Тогда я сказал им, что не собираюсь выходить из машины, считаю это незаконным и требую возвращения в двенадцатое учреждение, потому что, по нашей информации, учреждение Глдани не соответствовало ни одному из требований. Кроме того, там находятся криминалы, а криминалы способны на моральный террор. Меня силой вытащили из машины. Когда я попытался вырваться меня сильно ударили по ногам, по рукам, была попытка задушить и уколоть в шею. Они сняли с меня обувь, порвали верхнюю одежду. Так голым, с побоями и руганью они заволокли меня».

Напомним, 9 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила кадры из тюрьмы в Рустави, на которых видно, как Михаил Саакашвили собирает вещи и покидает исправительное учреждение. Позднее в ведомстве показали, как экс-президента нагого выше пояса за руки и ноги волокут по коридору. Запись вызвала волну возмущения в обществе. Ситуацию прокомментировали в известной правозащитной организации Amnesty International.

«Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятой неделе голодовки, насильственно перевели в тюремную больницу; вероятно, ему угрожали; унизили его достоинство, нарушили право на неприкосновенность личной жизни и адекватное здравоохранение. Это не просто избирательный суд, но явная политическая месть», – было сказано в заявлении организации.

Кроме того, на сегодняшнем заседании суда Саакашвили рассказал о давлении, которое на него оказывалось и поблагодарил сторонников за спасение жизни.

«Моя жизнь была спасена благодаря мобилизации всего общества. Происходило умышленное убийство пытками. Я не говорю о распространении моих личных кадров, постоянных призывах продолжать голодовку, предложения высших должностных лиц о том, что я имею право на самоубийство, что почему я еще жив на 50-й день, ставках мол проживет он 45 дней или 49, озвученных разными политиками».