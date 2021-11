Американские сенаторы призвали Тбилиси принять срочные меры для оказания помощи Саакашвили

Четыре американских сенатора призвали власти Грузии принять срочные меры для оказания необходимой помощи третьему президенту страны Михаилу Саакашвили. Совместное заявление подписали глава комитета Сената США по международным отношениям, республиканец Джим Риш, сенатор-демократ, старший член комитета по международным отношениям и председатель подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности Джин Шахин, высокопоставленный член указанного подкомитета, республиканец Рон Джонсон и председатель Хельсинской комиссии, демократ Бен Кардин.

«Мы внимательно следим за ситуацией и отношением к бывшему президенту Саакашвили, что беспокоит друзей Грузии в Сенате США. Хотя мы предупреждали, что возвращение г-на Саакашвили усугубит поляризованную политическую ситуацию в Грузии, он, как и все заключенные, ожидающие суда, заслуживает справедливого и достойного обращения в соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии. Мы обеспокоены тем, что в настоящее время это не так. Мы призываем правительство Грузии незамедлительно принять меры к тому, чтобы рекомендации независимых медиков были приняты во внимание и предоставили г-ну Саакашвили необходимую ему медицинскую помощь. Мы внимательно следим за судебным процессом и подчеркиваем важность обеспечения справедливости, прозрачности и его личного присутствия. Право на справедливое и быстрое судебное разбирательство является отличительной чертой любой демократии, и этот случай не исключение.

Мы настоятельно призываем правительство Грузии уделять первоочередное внимание серьезности ситуации г-на Саакашвили и учитывать последствия для политической стабильности Грузии. Пришло время отложить политические разногласия в пользу грузинского народа. По мере того, как эта ситуация становится с каждым днем ​​все более ужасающей, растет и риск просчета, который может привести к серьезной травме Саакашвили или еще хуже. Такая трагедия окажет длительное негативное воздействие на демократические устремления Грузии. Мы призываем все стороны действовать в интересах грузинского народа».

I welcome the news of former President of Georgia Saakashvili’s transfer to a military hospital and the end of his hunger strike. My joint statement with @SenatorRisch, @SenRonJohnson and @SenatorCardin: pic.twitter.com/WWzA82TFqe

