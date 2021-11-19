Министр юстиции Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь в Гори

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предлагает перевести третьего президента страны Михаила Саакашвили в военный госпиталь им. Георгия Абрамишвили в Гори. Об этом он заявил на специальном брифинге.

«Это место, где его здоровье и безопасность будут максимально защищены государством. Этим решением мы защищаем не только здоровье и жизнь Михаила Саакашвили, но и других людей, которые сейчас голодают. По окончании курса лечения он будет переведен в 12 пенитенциарное учреждение в Рустави», — сказал Брегадзе.

Глава Минюста также заявил, что бывший президент Грузии так и не выполнил «настоятельный призыв» Европейского суда по правам человека прекратить голодовку. «Тем самым, поставив под угрозу свое здоровье и здоровье других людей», — добавил Брегадзе.

Рати Брегадзе также выразил сожаление, что «деструктивные оппоненты», вместо того чтобы пойти на гуманный шаг и призвать Саакашвили прекратить голодовку, на протяжении всего этого периода использовали его здоровье в своих узких политических интересах, что, по его словам, не имеет ничего общего с человеческой солидарностью. По словам главы Минюста, «обструктивная политическая сила» подстрекает экс-президента к продолжению голодовки.

«В случае любой провокации со стороны оппозиции, которая может помешать переводу заключенного и работе медперсонала, он будет переведен в 18 учреждение, и любой нарушитель будет привлечен к ответственности перед законом», — заявил министр юстиции Грузии.