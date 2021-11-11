Пенитенциарная служба показала, как Саакашвили силой доставляют в тюремную больницу

Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила новые кадры с участием третьего президента страны Михаила Саакашвили. Как утверждают в ведомстве, они были сделаны при переводе политика из руставской тюрьмы №12 в больницу при тюрьме в Глдани №18 в Тбилиси.

В Пенитенциарной служба необходимость в публикации кадров вновь объяснили «высоким общественным интересом». По данным ведомства, видеоматериалы подтверждают факт применения Михаилом Саакашвили физического насилия в отношении сотрудников и повреждения им медицинского оборудования.

На кадрах видно, как сотрудники учреждения силой затаскивают экс-президента в здание. Саакашвили при этом оказывает сопротивление и брыкается. Группа мужчин, взяв политика за руки и ноги, заносят его в палату и укладывают на пол. Встав на ноги, бывший президент начинает ругаться с ними, после чего сталкивает один из медицинских аппаратов на пол.