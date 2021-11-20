Саакашвили переведен в военный госпиталь в Гори

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили переведен из больницы при глданской тюрьме в военный госпиталь в Гори. В медицинском учреждении к приему политика была подготовлена специальная палата. Ранее Саакашвили согласился прекратить голодовку, как только будет переведен в Гори.

В районе военного госпитали были ужесточены меры безопасности и мобилизованы правоохранительные органы. В то же время, в оппозиционной партии «Единое национальное движение» пообещали не проводить акции вблизи больницы Минобороны.

Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Когда его состояние ухудшилось, он был переведен из тюрьмы в городе Рустави в больницу при пенитенциарном учреждении №18 в Глдани (Тбилиси). Как утверждал сам политик, его доставили туда обманом и вопреки его воле.

Позже Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку, если его переведут в многопрофильную клинику гражданского типа. 19 ноября министр юстиции Рати Брегадзе предложил доставить экс-президента в военный госпиталь Минобороны в Гори.