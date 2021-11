Экс-посол США о нападках на Омбудсмена Грузии: «злоупотребление властью, недостойное демократии»

Бывший посол США в Тбилиси Ян Келли раскритиковал власти Грузии за нападки на Народного защитника Нино Ломджария. Он вновь заявил, что действия Тбилиси не соответствуют демократическим стандартам. Ранее дипломат уже обвинял правительство в изменении траектории движения на Запад.

«Лидер правящей партии предлагает привлечь к ответственности Омбудсмена Грузии за выполнение своих законных обязанностей. Следует указать на то, что это такое: злоупотребление властью, недостойное демократии».

Ruling Party leader suggests prosecuting human rights @Ombudsman_Geo for carrying out her legal duties. Should be called out for what it is: an abuse of power not worthy of a democracy. https://t.co/RubbY44guK

— Ian Kelly (@ikelly731) November 18, 2021