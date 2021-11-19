Экс-посол США о нападках на Омбудсмена Грузии: «злоупотребление властью, недостойное демократии»

Бывший посол США в Тбилиси Ян Келли раскритиковал власти Грузии за нападки на Народного защитника Нино Ломджария. Он вновь заявил, что действия Тбилиси не соответствуют демократическим стандартам. Ранее дипломат уже обвинял правительство в изменении траектории движения на Запад.

«Лидер правящей партии предлагает привлечь к ответственности Омбудсмена Грузии за выполнение своих законных обязанностей. Следует указать на то, что это такое: злоупотребление властью, недостойное демократии».

Ruling Party leader suggests prosecuting human rights @Ombudsman_Geo for carrying out her legal duties. Should be called out for what it is: an abuse of power not worthy of a democracy. https://t.co/RubbY44guK — Ian Kelly (@ikelly731) November 18, 2021

Так Ян Келли отреагировал на твит экс-главы грузинского отделения Национального демократического института (NDI) Лоры Торнтон. В нем она заявила, что власти Грузии подрывают институт Омбудсмена, «что является еще одним шагом назад для демократии».

Отметим, что после заключения созданной Народным защитником группы врачей, заявившей о критическом состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и рекомендовавшей перевести его в многопрофильную клинику, члены правящей «Грузинской мечты» начали критиковать Нино Ломджария и медиков. Более того, лидер правящей команды Ираклий Кобахидзе заявил, что если это «фейк»-заключение станет основанием для госпитализации Саакашвили в гражданскую больницу и за этим последует сценарий, которого «они боятся», то может встать вопрос ответственности и Омбудсмена, и конкретных врачей. В ответ Ломджария заявила, что риторика Кобахидзе выходит за рамки законодательства и является попыткой запугивания.