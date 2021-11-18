Омбудсмен обратилась в Страсбург о включении в дело «Саакашвили против Грузии»

В аппарате Народного защитника Грузии сообщают, что намерены выступить третьей стороной в рассмотрении дела «Саакашвили против Грузии» в Европейском суде по правам человека. Как сообщила Нино Ломджария, они уже обратились с соответствующей просьбой в Страсбург.

«Это первый случай, когда мы обратились с такой просьбой в условиях процесса решения временной меры. Это означает, что, если Страсбург поддержит нашу просьбу, у нас будет возможность непосредственно предоставить суду имеющуюся у нас информацию о состоянии здоровья пациента и заключенного Саакашвили. Если эта просьба не будет удовлетворена, думаю, что заключение консилиума все равно будет играть решающую роль для оценке прав, здоровья и безопасности пациента», — сказала Нино Ломджария.