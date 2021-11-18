Кобахидзе назвал фейком заключение медгруппы Омбудсмена о состоянии Саакашвили

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал фейком заключение группы медиков, сформированной Омбудсменом, о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Он вновь повторил, что консилиум в основном состоит из политически предвзятых людей.

Этим Кобахидзе объяснил низкую степень доверия к обнародованному 17 ноября заключению.

«Т.н. консилиум должен был подготовить отчет не в связи с лечением голодовки, а в связи с последующим после голодовки лечением, и то, что этого не было сделано, является простым подтверждением политической пристрастности консилиума. Вы знаете наше отношение к Нино Ломджария и созданному ею консилиуму, подавляющее большинство членов которого политически крайне предвзяты. <…> Исходя из этого, разумеется, степень доверия очень низкая. Заключение, которое они подготовили, было прогнозируемо. На самом деле они должны были подготовить заключение в связи с лечением после голодовки. Михаил Саакашвили заявляет, что у него больше нет политических требований. Его единственное требование — перевод в гражданскую клинику. По его словам, если ему будет обеспечено надлежащее лечение после голодовки, он прекратит ее», — заявил Ираклий Кобахидзе.