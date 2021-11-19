Посол США о Саакашвили: на кону – жизнь человека

Когда на карту поставлена ​​жизнь человека, не должно быть никаких дебатов или обсуждений по поводу шагов по обеспечению необходимого лечения. Так посол США в Тбилиси Келли Дэгнан прокомментировала ситуацию вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам дипломата, ей непонятно, почему рекомендации группы медиков не принимаются во внимание в условиях, когда под постоянной угрозой находится ​​человеческая жизнь.

«Мы очень обеспокоены состоянием здоровья Михаила Саакашвили. <…> Мы верим Народному защитнику и ее команде медиков. Эта группа медиков пришла к выводу, что состояние здоровья Михаила Саакашвили критическое и ему требуется полноценное лечение, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, которая, похоже, становится все более серьезной, если он не будет находиться в соответствующем медицинском учреждении».

Келли Дэгнан отметила, что пристально следят за событиями не только в посольстве США в Тбилиси, но и в Вашингтоне, и в других дружеских столицах. Она также упомянула бывшего посла Соединенных Штатов в Грузии Яна Келли, «который с тревогой наблюдает за ситуацией». Ранее дипломат обрушился с критикой на грузинские власти за нападки на институт Омбудсмена.

Сама Дэгнан также считает неприемлемыми попытки подорвать работу аппарата Народного защитника Грузии. По ее словам, Нино Ломджария и ее команда делают то, что им положено в соответствии с Конституцией страны – они выполняют свои обязанности беспристрастно, предоставляя населению точную и объективную информацию: «И они делают замечательную работу под сильным давлением».

Посол США также прокомментировала обращение матери депутата Элене Хоштария к международному сообществу. Ирина Гунцадзе призвала страны-партнеры и международные организации оказать давление на Тбилиси, поскольку ее дочь голодает уже 17-й день. Как отметила в этой связи дипломат, Соединенные Штаты делают все, что в их наших силах, чтобы изменить ситуацию.

«Мы очень обеспокоены состоянием Элене Хоштарии. Мы знаем, что она голодала более двух недель. Элене Хоштария объявила голодовку, поскольку считает, что это будет способствовать долгосрочной стабильности в стране. Думаю, она надеется, что это объединит людей для диалога, который разрешит глубокую поляризацию. Мы хотим убедиться, что ей оказывалась качественная медицинская помощь, чтобы она не подвергала себя чрезмерному риску, даже если уверена в своей цели. Я надеюсь, что и другие голодающие, которые рискуют своим здоровьем и благополучием из-за своих взглядов и убеждений, также получат соответствующую медицинскую помощь. Могу заверить вас, что дипломатическое сообщество, в частности Соединенные Штаты Америки, делают все возможное. Большую часть нашей работы вы не видите, но мы очень много работаем, чтобы как можно быстрее разрешить ситуацию», — сказала Келли Дэгнан.