Голодающая Элене Хоштария отказывается от медикаментозного лечения

Лидер партии «Дроа!» Элене Хоштария («Настало время!»), которая уже 17 дней голодает, требуя, чтобы Михаила Саакашвили доставили в многопрофильную клинику гражданского сектора, отказывается от медикаментозного лечения. Об этом депутат написала на своей страничке в соцсети Facebook.

«Всю прошлую ночь я ждала кадра или фразы о том, что его переведут [в гражданскую больницу] после стольких рекомендаций врачей и паники. Наконец, с ночи я сделала вывод, что в то время, когда в голове Саакашвили и не только идут опасные процессы, даже за несколько критических часов это не исследовано до конца.

Времени не просто нет, возможно, уже поздно. Поэтому я решила приостановить медикаментозное лечение для изменения критических показателей, и пока его не переведут, я не буду делать никаких переливаний и ничего не приму. У меня нет другого пути. Я не бездействовать в решающие минуты. Немедленно переведите Саакашвили в клинику!», — написала Хоштария.