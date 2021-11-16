Грузинская пианистка Хатия Буниатишвили появилась в новом ролике Cartier

Всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили появилась в новом ролике французского ювелирного дома Cartier — Love is Everything.

Вместе с грузинской пианисткой на видео появились Моника Белуччи, Лили Коллинз, Уиллоу Смит, Элла Балинска и другие.

Буниатишвили стала лицом французского ювелирного бренда Cartie в октябре 2020 года.

Хатия Буниатишвили родилась 21 июня 1987 года в Грузии (Батуми). Уже в 10 лет она начала выступать с концертами в Европе, России, Украине, Армении, Израиле и США. Буниатишвили стала символом грузинской современной классической музыки и обрела тысячи поклонников по всему миру. В настоящее время пианистка живет в Париже и много гастролирует по всему миру.