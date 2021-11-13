Оппозиция: в Грузию прибудет делегация Европарламента «для оказания давления на власти»

В ближайшее время в Грузию прибудет большая делегация депутатов Европарламента, и их миссия будет заключаться в «оказании давления на правительство». Об этом на брифинге заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили. По ее словам, еще одной целью визита европарламентарием станет проверка состояния здоровья Саакашвили.

«У них будет миссия по наблюдению за ситуацией с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Но не только это – миссия этого визита будет заключаться в том, чтобы оказать серьезное давление на власти Грузии, чтобы они открыто заявили, что является их целью – развернуть страну в сторону России или двигаться в евроатлантическом направлении», — сказала Самадашвили.

Оппозиционер также прокомментировала решение министерство юстиции не пускать депутата Европарламента Анну Фотыгу к Михаилу Саакашвили. Польский политик и дипломат планировала навестить третьего президента Грузии, но ей в этом было отказано.

«Я не помню, чтобы когда-либо члену Европейского парламента отказывали во встрече с заключенным в тюрьме. Это означает, что «Грузинская мечта» откровенно поворачивается спиной к Европе, и думаю, это очень больно ударит по нынешнему правительству», — добавила Саломе Самадашвили.