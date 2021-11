Европарламентарию Анне Фотыге отказали в посещении Саакашвили в тюрьме

Депутату Европарламента Анне Фотыге отказали в просьбе навестить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице в Глдани. Об этом она написала в своем Twitter.

«Мне отказали в посещении Михаила Саакашвили в тюрьме. Я сожалею об отсутствии доброй воли и прозрачности со стороны правительства Грузии и еще раз повторяю, что шанс на выход из этой ситуации еще есть. Правительство Грузии несет полную ответственность за жизнь и здоровье бывшего президента».

I was refused to visit Michael Saakashvili in prison. I regret the lack of good will &transparency on the side of gvt. of Georgia &reiterate that there still is a chance of solving this situation. Gvt. of Georgia is fully responsible for life and health of the former president.

