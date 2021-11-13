Власти Грузии отказали депутатам Сейма Литвы во встрече с Саакашвили

Председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам, депутат Европарламента Жигимантас Павиленис выразил обеспокоенность тем, что европейским и литовским парламентариям не разрешили навестить третьего президента Грузии в тюрьме.

По словам политика, вместе с Анной Фотыгой в страну специально для встречи с Михаилом Саакашвили прибыли член Сейма Литвы и председатель группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундас Лопата, а также депутат, социал-демократ Вилия Таргамадзе. Но «правители Грузии» отказали во встрече.

«И это происходит в Европе?», — задался вопросом Павиленис.

Литовский политик также опубликовал письмо с отказом, полученное от министерства юстиции Грузии. Ведомство объясняет свое решение состоянием здоровья заключенного и мерами безопасность, отмечая, что в настоящее время навещать Саакашвили могут только посетители, удовлетворяющие требованиям Кодекса Грузии о заключении под стражу.