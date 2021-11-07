Лечащий врач Саакашвили: через несколько часов его состояние будет критическим

Лечащий врач третьего президента Грузии Михаила Саакашвили призвал консилиум докторов, назначенный правительством, немедленно собраться. По словам Николоза Кипшидзе, через несколько часов состояние Саакашвили станет критическим.

«Его состояние станет более критическим, может быть, через несколько часов, может, через час, это не займет и дня … Я не хочу сейчас рассказывать, что с ним произойдет, как он упадет … Он получал лекарство, поддерживавшее в нем жизнь, после вчерашнего он отказался от них», — сказал Николоз Кипшидзе.

Напомним, экс-президент был задержан правоохранительными органами 1 октября в Тбилиси. Саакашвили голодает в знак протеста уже 38 дней.

6 октября Специальная пенитенциарная служба распространила кадры на которых политик «употребляет пищу». На записи с камер наблюдения в медпункте видно, как третий президент есть что-то из небольшой баночки. По словам его сторонников, это специальные добавки, назначенные докторами и не нарушающие протокола голодовки.