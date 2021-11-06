Саакашвили: я отказываюсь не только от еды, но и от витаминов

«С сегодняшнего утра, чтобы окончательно исключить любые спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов, витаминов (таблеток глюкозы), которые служили для поддержания жизненно важных функций организма». Об этом говорится в очередном послании третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Оно появилось на его страничке в соцсети Facebook.

«После 30 октября я действительно, по рекомендации медицинского департамента тюрьмы и убедившись, что это полностью отвечает протоколам голодовки, принял несколько бутылок сока. Я не принимаю никакой еды, несмотря на настойчивые предложения некоторых членов консилиума и местных врачей, а по всему, что я принимаю, оформляется акт и ставится моя подпись».

Теперь, однако, по словам Саакашвили, он отказывается и от соков, и от витаминов. «Это означает, что в любую минуту и ​​максимум через несколько дней неизбежны тяжелые осложнения. Некоторые осложнения уже и так очевидны, и за последние дни администрации уже пришлось несколько раз вызывать специалистов извне», — говорится в сообщении.

Михаил Саакашвили также заявил, что власти Грузии и поддерживающая их Москва хотят его смерти: «Цель Путина и Иванишвили – физически уничтожить меня, и они очень близки к этой цели».

В этой связи экс-президент выразил надежду на солидарность, гуманность и гражданскую позицию грузинского народа.

Напомним, накануне, 5 ноября, министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили принимает в тюрьме не только соки, но и продукты питания. В частности, экс-президент якобы стал есть каши. Глава Минюста добавил, что его слова подтверждены доказательствами и фактами.

Третий президент Грузии голодает с 1 октября, когда он был задержан после возвращения на родину и помещен в руставскую тюрьму №12. Крайнюю форму протеста Саакашвили выбрал, поскольку считает себя политзаключенным. Сегодня, 6-е ноября, — 37 день голодовки. Адвокаты говорят о значительном ухудшении состояния здоровья экс-президента.