Адвокат назвал тревожными результаты анализов Саакашвили

Результаты анализов Михаила Саакашвили вызывают тревогу. Об этом заявил адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая после посещения своего подзащитного в тюрьме в городе Рустави. По его словам, заключенного следует незамедлительно доставить в одну из клиник гражданского сектора.

«Заявления Пенитенциарной службы о том, что все в порядке, являются чистой воды ложью, и это не наша интерпретация. Вчера мы увидели, что возникла необходимость впустить [в тюрьму] двух врачей не из системы – пульмонолога и кардиолога. Это означает, что Пенитенциарная служба больше не может управлять состоянием пациента и Михаил Саакашвили, третий президент, должен быть срочно переведен в частную клинику, в гражданскую клинику», — сказал Басилая.

По словам адвоката, контролировать пуль и давление Михаила Саакашвили становится все сложнее. Возникли проблемы с белковым индексом, уровнем D-димера, показателями билирубина.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 35 дней. Впоследствии политик отказался от медицинской помощи.

Власти Грузии, однако, заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовка – «клоунада». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили утверждает, что Саакашвили принимает «определенные продукты питания». А председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что на 41-й день голодовки – поскольку человек может прожить без еды 40 дней – сложится комичная ситуация.