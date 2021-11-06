СГБ Грузии заявила о готовящейся дестабилизации: Саакашвили дает директивы из тюрьмы

Служба государственной безопасности Грузии в преддверии акций протеста оппозиции сообщила о планах некоторых партий дестабилизировать ситуацию в стране. По данным СГБ, кроме прочего, есть опасения, что будет разыгран сценарий ликвидации одного из лидеров оппозиции.

«Для обеспечения максимальной эскалации ситуации и организации различных провокационных действий планируется привлечь к акции бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы акции активно рассматривают возможность переманить на свою сторону отдельных сотрудников правоохранительных органов и даже возможность ликвидации одного из лидеров оппозиции», — заявили на брифинге в Службе госбезопасности.

Согласно оперативной информации, с сегодняшнего дня, 6 ноября, отдельные политические группы якобы планирует начать блокировку правительственных зданий: парламента, госканцелярии, администрации президента, министерства юстиции и МВД. Кроме того, они намерены перекрыть подъездные пути к пенитенциарным учреждениям. На перманентные акции у пенитенциарного учреждения №12 города Рустави планируется свезти сторонников из регионов. Кроме того, акция протеста запланирована в Тбилиси, добавили в СГБ.

«Указанные действия, направленные на насильственное свержение власти, планируется осужденным Михаилом Саакашвили, который через людей, навещающих его в пенитенциарном учреждении, дает директивы лидерам различных оппозиционных партий».

В Службе государственной безопасности в этой связи заявили, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом и будут «принимать меры по превенции и пресечению преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности перед законом».

Напомним, 6 ноября «Единое национальное движение» планирует начать акции протеста в городе Рустави – рядом с тюрьмой, где содержится Михаил Саакашвили. По словам председателя ЕНД, митинги будут носить бессрочных характер до тех пор, пока экс-президента не переведут в многофункциональную клинику гражданского сектора.