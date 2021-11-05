Министр юстиции: Саакашвили принимает каши и натуральные соки

По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, третий президент страны Михаил Саакашвили получает продукты питания и натуральные соки. В эфире телеканала «Рустави-2» глава Минюста заявил, что Саакашвили через некоторое время стал принимать разные виды каш, а это уже не продукты медицинского назначения, а еда.

«Михаил Саакашвили купил определенные товары через два дня после получения банковской карты при входе в тюрьму. Впоследствии он отказался принимать эти продукты, через некоторое время снова согласился и добровольно принял как кашу, так и натуральные соки. Также он продолжает принимать медикаменты, прописанные врачами. Каждое наше слово подтверждено доказательствами и фактами, мы говорим только правду, основанную на фактах».

По словам Рати Брегадзе, адвокаты экс-президента распространяют ложную информацию и пытаются ввести общественность в заблуждение. «О состоянии здоровья Саакашвили должны говорить врачи, а не адвокаты. Могу сказать, опираясь на уточненную у врачей информацию, что состояние его здоровья стабильное и в пределах нормы», — добавил министр юстиции.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как тайно вернулся на родину. Он был помещен в руставскую тюрьму №12, где в тот же день в знак протеста объявил об отказе от приема пищи. Сегодня, 5 ноября, — 36 день голодовки. Адвокаты Саакашвили говорят о значительном ухудшении состояния его здоровья.